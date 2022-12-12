Граждане Ленобласти старше 70 лет могут получить компенсацию за капремонт

Граждане старше 70 лет, являющиеся собственниками жилых помещений и проживающие на территории Ленинградской области, могут обратиться за предоставлением ежемесячной денежной компенсации (ежемесячной денежной выплата) расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

Услуга предоставляется: гражданам, достигшим возраста 70 лет в размере 50% приходящегося на долю взноса на капитальный ремонт; гражданам, достигшим возраста 80 лет в размере 100% приходящегося на долю взноса на капитальный ремонт.

Со всеми условиями, перечнем документов, необходимых для предоставления выплаты, и способами обращения Вы можете ознакомиться по ссылке — https://cszn.info/socinform/other?id=31

Консультацию в любое рабочее время можно получить: по единому бесплатному номеру 8-800-600-00-00; в группах в социальных сетях «Социальная защита Ленинградской области» (ВКонтакте — https://vk.com/soc_47, Одноклассники — https://ok.ru/soc47, Telegram-канал «Соцзащита Ленобласти» — https://t.me/soc_47)