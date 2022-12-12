В Ленобласти открыт «сезон охоты» на нарушителей на снегоходах

Первые любители погонять вне дорог общего пользования пойманы в минувшие выходные в государственном природном заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс-служба комитета госэконадзора Ленобласти, за прогулку на снегоходе на территории заказников нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей. Должностным лицам за аналогичное нарушение придется заплатить до 20 тысяч рублей, а юрлицам – до 500 тысяч рублей.

Данные рейды проводит госэконадзор совместно с дирекцией особо охраняемых природных территорий Ленобласти. Напомним, что в заказнике запрещен проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, а также стоянка за пределами специально отведённых мест. Специалисты продолжат мониторить особо охраняемые природные территории и выявлять нарушителей.

Фото пресс-службы комитета госэконадзора Ленобласти