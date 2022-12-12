Всеволожские таланты выступили на музыкальной встрече в Санкт-Петербурге

10 декабря в рамках проекта «Музыкальные встречи в музеях Санкт-Петербурга» в Музее-квартире знаменитого архитектора начала XX века Л.Н. Бенуа на Васильевском острове состоялся концерт талантливых молодых музыкантов из Всеволожской школы искусств.

Перед его началом дети и родители в сопровождении правнучки великого архитектора Анастасии Мурзиной посетили выставочную часть музея-квартиры, где узнали об истории семьи Бенуа, об их знаменитых современниках, о событиях революции 1917 года – переломного момента в истории России. Здесь же присутствующие, погрузившись в атмосферу исторических событий, узнали о том, что знаменитая принадлежащая Эрмитажу картина Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком» имеет второе название – «Мадонна Бенуа».

Отрадно, что обучающиеся сразу нескольких отделений – фортепианного, хорового, оркестрового, вокального и отделения классической гитары – продемонстрировали отношение к выступлениям на публике как к празднику.

Остаётся лишь поблагодарить преподавателей и концертмейстеров: Мироненко Е.С., Полагаеву Н.Б., Чапка Н.Н., Марееву А.Г., Карпенко А.А., Шигабутдинову А.А., Стаценко Г.Р., Беганского А.М., Хайгонен Е.В., подготовивших юных музыкантов и исполнителей к столь успешному выступлению.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО