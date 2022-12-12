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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске установили зарядные станции для электрокаров

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С начала 2023 года во Всеволожске начнут работать три зарядные станции для электромашин. Станции оснащены зарядными устройствами трех стандартов: CCS Combo 2, CHAdeMO, GB/T.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, станции появились на Дорожной улице (гостевая парковка парка 75-летия Победы), на перекрестке Павловской улицы и Колтушского шоссе, а также рядом с гипермаркетом «Лента» на Межевом проезде.

Фото пресс-службы администрации ВМР

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