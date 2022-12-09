Юные всеволожцы создали необычные игрушки для главной городской елки

Обучающиеся младших классов Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки» под руководством преподавателей Невской Анастасии Михайловны и Денисовой Марии Игоревны стали участниками предновогодней акции «Игрушка для Ёлки». Они создали необычные игрушки своими руками для украшения главной новогодней ёлки города Всеволожска на Юбилейной площади.

Стилизованные оригинальные снежинки из красочных шаров, новогодние домики, шишки — всё это выполнено из необычных материалов: пластиковых бутылок, ложек, плёнки и деревянных палочек.

Дизайн игрушек придуман преподавателями, дети с радостью и увлечённостей красили и собирали праздничные новогодние объекты. Конечно, эти игрушки хрупкие и совсем не долговечные, но дети и их наставники очень надеются на то, что сделанные ими с любовью новогодние украшения подарят радость жителям Всеволожска.

Владимир Шемшученко