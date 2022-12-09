Турнир «Роботочка» собрал школьников-изобретателей во Всеволожском «Кванториуме»

В этом году Дед Мороз привезёт подарки юным ленинградцам не на обычных санях, а на самоходных! Это придумка семиклассника Вадима Баранова. Юный изобретатель осваивает робототехнику и уже собрал свой первый крупный проект: квадроцикл с прицепом, оснащённым устройством захвата.

– Крупные колёса помогут справиться со снежными заносами. А подарки будут надёжно закреплены в кузове, – демонстрирует свою разработку школьник. – Современные дети любят технику, так что Дед Мороз должен соответствовать. И оленей не надо мучать!

Вадим – один из 150 участников чемпионата юных инженеров, которые приехали во Всеволожск со всей области. Каждый – со своим роботом. От этих умных машин никуда не деться: они снуют вокруг нас, жужжат, мигают датчиками.

– Мы не ожидали такого числа участников. Когда подсчитали заявки на участие, то поняли, что наш «Кваториум» не сможет вместить всех желающих. Пришлось расширяться и задействовать конференц-зал наших партнеров из агропромышленного техникума, – говорит руководитель технопарка Кирилл Шуляко.

Соревнования проходят в четырёх номинациях: «Лучший проект», «Движение по линии», «РобоБиатлон» и «РобоСумо». Первым делом отправляемся посмотреть, как роботы смогли освоить традиции древней японской борьбы. Главное правило здесь такое же, как и в классическом сумо: одна машина должна вытеснить другую за пределы ринга. В ход идёт не только масса «атлета», но и разные технические хитрости.

– У нашего Сталкера мощный щит, им он бодается с противником. Это я сам придумал! – с гордостью говорит четвероклассник Максим из Волхова.

– А глазки ему придумала я, – перебивает Ольга, соавтор проекта. – Я уже несколько лет собираю роботов, но они всегда были как будто не живые. А наш Сталкер не только двигается, но и подмигивает.

– Красиво, похож на робота из мультика «Валли», – хвалим девочку и попадаем впросак.

– А они не для красоты. Это вообще-то датчики движения. Когда он видит соперника, то нападает на него и выталкивает с ринга, – смеётся над нами Оля.

Но самое главное и в сумо, и в других номинациях – это программирование. Например, на этапе «Движение по линии» участникам нужно предусмотреть массу переменных. Робот должен проехать немалое расстояние и преодолеть препятствия, не съезжая с начерченной на полу узкой дорожки.

– Никакого дистанционного управления, всё решает программа! – делится Егор Пономарёв, участник «РобоТочки». – Программированию меня обучили в «Кванториуме». Вначале я сюда приходил посмотреть, чем занимаются ребята. Втянулся. Это уже мой шестой чемпионат.

Вот так через игру в Ленобласти обучают будущих инженеров и IT-специалистов. К счастью, в наше время освоить робототехнику можно не только в больших городах. Наставники «Кванториума» обучают ребят из Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Лодейнопольского , Лужского и Подпорожского. А в некоторых школах области роботов изучают ещё с младших классов.

– Занятия робототехникой в начальной школе помогают детям развивать фантазию и образно мыслить, а заодно выстраивать алгоритмы действий, – говорит Татьяна Логинова, учитель информатики из Волхова.

Тот случай, когда школа даёт не только знания, но и конкретные навыки:

уметь мечтать и знать, как шаг за шагом воплотить свои мечты в жизнь.

Алексей Астапчик