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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Лыжные стрелы» в направлении поселка Токсово запустят 25 декабря

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Пригородные электропоезда «Лыжные стрелы» вскоре начнут курсировать из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. Любители активного отдыха смогут воспользоваться бесплатными электричками, чтобы добраться до популярных снежных трасс. 

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в направлении поселка Токсово «Лыжные стрелы» будут курсировать с Финляндского вокзала. Согласно предварительному расписанию, первый поезд отправится 25 декабря, а последний – 18 марта следующего года. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Получить билет на поезд можно бесплатно в районных отделах физической культуры и спорта или на сайте spb.kassir.ru. Для участников «Лыжных стрел» подготавливаются снежные трассы на разные дистанции и пешеходные маршруты для скандинавской ходьбы. Также планируются развлекательные программы для детей и взрослых.

 

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