В поисках ёлки

Во Всеволожском районе к Новому году началась запись на вырубку главного символа новогоднего праздника – лесной красавицы-ёлки. Уже четвертый год по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко получить зеленый подарок можно бесплатно.

С утра погода дала о себе знать. Что называется, в такую пору добрый хозяин на улицу собаку не выгонит. Но откладывать поездку было нельзя. Тут как в футболе, матч состоится в любом случае. С вечера, как назло, повалил снег, и к утру его изрядно намело. Словно по задумке небесной канцелярии, лес мгновенно преобразился, примерив на себя новый белоснежный наряд.

Офис Всеволожского лесничества напоминал больше дом Деда Мороза, чем государственное учреждение. Большое деревянное строение, красивые резные наличники с массивными перилами. Казалось, что по чьей-то доброй воле мы попали в сказку.

Анатолий Петров, заслуженный лесовод России, директор Всеволожского лесничества, заранее приготовился к нашему приезду и пригласил в сопровождающие двух опытных профессионалов – лесников. Именно с ними мы собирались проследить весь путь от первоначального составления договора и до вырубки деревьев.

– Честно признаюсь, что в начале декабря рубить деревья на Новый год рано. Они просто осыпятся к празднику. Но люди уже начали приходить к нам в офис, – рассказал глава районного ведомства. – Бесплатно можно выписать только одну елку до трех метров. Есть одно условие: человек должен быть жителем Всеволожского района. При себе ему необходимо иметь паспорт. Каждый год таким образом мы выдаем около шести тысяч лесных красавиц. Это только у нас, а по управлению, в которое входит 19 лесных хозяйств, получается почти 20 тысяч елок. В эти дни почти все наши работники будут задействованы в данном мероприятии. В некоторые горячие денёчки растягивается большая очередь. Конечно, 31 декабря поток любителей достать зеленую красавицу уменьшается, но есть и такие, кто приходит к нам за несколько часов до боя курантов, – рассказывает наш собеседник.

Также Анатолий Федорович подтвердил, что выдача елок с 24 декабря будет производиться без выходных – с 10 утра до 16 часов. И только в субботу и воскресенье рабочий день сокращен всего на один час. В лесу быстро темнеет, и поэтому там делать уже нечего. Запись заканчивается в канун православного Рождества.

…Первым делом с нашими провожатыми – лесничими Анатолием Прокофьевым и Ириной Волковой – мы отправились в диспетчерский пункт.

– Здесь постоянно ведётся ежесуточное дежурство. С помощью видеокамер идёт мониторинг состояния всего лесного хозяйства. Здесь, в эти горячие деньки, которые уже начнутся со следующей недели, наши сотрудники принимают и оформляют договоры на вырубку, – говорит Анатолий Викторович. – Заготовка новогодних елей разрешена только там, где подразумевается расчистка от неликвида. Это под линиями электропередачи, на трассах нефте- и газопроводов, в полосе отвода дорог, где так или иначе всё будет вырубаться. Природе не наносится никакого ущерба. Народу праздник – и нам помощь.

Не прошло и пяти минут, как появились первые клиенты. На вычищенной от снега аллейке показался молодой мужчина с двумя мальчишками. Мы не могли не поговорить с ними. Глава семьи представился Сергеем.

– Естественно, данное мероприятие вместе с супругой устраиваем ради детей. Она тоже приехала, но осталась в машине вместе с ребенком. Для нашей малышни это настоящий праздник. Они эту заранее запланированную поездку ждали последние несколько дней. С раннего утра самостоятельно соскочили с постели, для такого дела пришлось даже старшим разрешить пропустить школу. Раньше покупали елку на ярмарках. В прошлом году узнали об этой акции, поэтому – здесь. Надеемся, станем постоянными клиентами. В чем прелесть? Наверное, в том, что можно с пользой погулять по лесу и совместить полезное с приятным. Набраться положительных эмоций и привезти домой главный новогодний подарок, – рассказывает мой визави.

К приходу первых клиентов на специальном стенде уже были выставлены несколько картографических схем-планов, где можно подобрать себе нужное дерево. В этом году лесники для посетителей заметно облегчили заготовку.

– Человеку достаточно навести камеру телефона на бланк куар-кода, и на экране мгновенно высветится проложенный маршрут, а также координаты и его местонахождение. Это может быть просека или трасса. На сегодняшний день таких точек вырубки – десять. Мы точно уверены, что там люди найдут новогоднее дерево. Правда, у постоянных клиентов уже есть свои заранее проверенные места. Они выбираются туда. Остается только сесть в машину и поехать на место, – сказали нам в диспетчерской.

С нашими провожатыми мы не могли не отправиться на близлежащую делянку, готовую к вырубке. Старались всё проверить на себе. Оказалось, что сделать это весьма проблематично. Снега было буквально по щиколотку.

– Мы предварительно предупреждаем людей, чтобы к походу в лес подготовились основательно, заранее позаботились о теплой одежде, надевали добротную, по погоде, обувь. Можно провалиться в снег или воду. Также нужно взять с собой ножовку, ей работать удобней: можно спилить пониже. Конечно, большая часть наших клиентов говорит «спасибо». Хотя есть и такие, которые выражают недовольство. Но поверьте, таких единицы. Это в основном те, которые, заключив сегодня договор, елку хотят выпилить ближе к Новому году. Так нельзя. Эти строгости сделаны для усиления контроля за вырубками. Когда такой дневной разброс, проконтролировать невозможно. В договоре дата заготовки должна соответствовать дате вывоза. Есть и злостные нарушители, которые под шумок вместо одной срезают сразу несколько. Но с такими тоже стараемся бороться. Хочется ещё раз напомнить, чтобы люди не омрачали свой праздник и не рубили ёлки в лесу. Прежде чем спилить, нужно несколько раз убедиться, что это дерево ваше, – говорит Анатолий Прокофьев.

За разговорами мы вскоре оказались в нужной точке – на небольшой просеке. Раз в десять – пятнадцать лет эти места очищаются. Соответственно, ели будут срублены или спилены. Поэтому лесному хозяйству они не помощники. А людям эти красавицы станут приятным подарком.

Специалистов мы попросили дать несколько полезных советов на месте.

– Вот сами посмотрите, все деревья здесь растут под высоковольтной линией. Предпочтение зачастую отдается небольшому дереву до двух метров. Выше стараются в квартире не ставить. У людей разнятся представления о новогодней ели. Одни предпочитают маленькую и крепенькую, чтобы у неё были лапы кверху. А кто-то больше любит с размашистыми ветками книзу. Также это зависит и от игрушек, которыми будут наряжать лесных красавиц.

За примером далеко ходить не пришлось, прямо перед нашими глазами оказалась укутанная снежным покровом ёлка.

– Вот посмотрите, какая красавица, растёт буквально недалеко от трассы. Знающие люди уже давно усвоили, что красивое дерево нужно выбирать не в лесу, а на открытых площадках.

Рядом станция, и в выходные дни на электричке всегда к нам приезжает много народа. Особенно стараемся идти навстречу пожилым людям. Буквально в прошлом году был такой случай: бабушка одна приехала в половине девятого утра: «У меня дома остались внуки, и я не могу надолго оставить их одних. Думала, что вы мне ёлочку уже готовую дадите». Пришлось пойти бабушке навстречу и выбрать лесную красавицу. Оформили договор и отвезли на вокзал. Радости у неё было, как у ребенка, – рассказывает Ирина Олеговна.

Наша поездка в поисках новогоднего чуда подошла к своему завершению. Отвлекать от напряженной работы в эти горячие деньки лесников мы просто не имели морального права. Попрощавшись, мы с хорошим настроением направились к своей машине.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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