Сила поддержки

Во Всеволожском районе идёт сбор помощи мобилизованным участникам Специальной военной операции. Солдатам передают теплую одежду, необходимый инвентарь, сигареты и печенье. Силами Женсовета Всеволожского района, депутатов из разных поселений и волонтеров огромные баулы с необходимым отправляются в зону СВО. Корреспондент «Всеволожских вестей» побывала на пункте сбора и увидела, как реализуется важный волонтерский проект.

Признаюсь, давно хотела увидеть, как и кто организует эту сложную работу. И вот долгожданный звонок. На аватарке женщина в военной форме и пилотке.

– Здравствуйте! Всё для победы! Говорят, надо взять вас с нами в поездку. Машина отправляется в Новое Девяткино. Согласны выехать? – звучит в телефоне взволнованный голос.

– Конечно! – сказала я.

Уже через полтора часа за мной заехал огромный внедорожник. Только в такой большой и мощный автомобиль может поместиться гуманитарная помощь. За рулем владелец автомобиля Юрий. Он недавно вернулся с другой точки сбора помощи призванным в рамках частичной мобилизации. Едва успел пообедать и опять сел за руль. Такие люди не могут не помочь просто по доброте душевной.

Итак, едем в Новое Девяткино. По дороге разговорились. Оказалось, что этот мужчина сейчас пенсионер. Пару лет назад у него был свой бизнес. Но ещё до коронавируса что-то пошло не так. Дело пришлось закрыть. Сейчас мой новый знакомый жалеет, что пришлось свернуть предпринимательскую деятельность. Хотел бы заняться бизнесом опять. Только вот незадача, не определился, что делать.

– В данный момент я нигде не работаю, – откровенно рассказывает Юрий. – Когда узнал, что Женсовету Всеволожского района нужна помощь, сразу откликнулся. Дамской организации в любом случае необходимо мужское плечо. Недавно позвонила Марианна Шевченко, с которой знаком не то пятнадцать, не то двадцать лет. Попросила помочь. Согласился. Сегодня мой первый выезд. Давно хотел заняться чем-то важным, приносящим пользу. Сидеть на диване и смотреть телевизор некомфортно. Все разговоры о том, что у сильного пола много домашних дел, просто ерунда. Другое дело – женщины. Вот у кого дел по хозяйству невпроворот.

Доезжаем до улицы Капральской, 17 в Новом Девяткино. Здесь нас встречает куратор по взаимодействию с семьями мобилизованных военнослужащих, депутат местного совета депутатов Галина Соломатова.

– Как вы один справитесь с таким огромным грузом? – с тревогой в голосе обратилась к водителю Галина Васильевна. – Жаль, что ещё кто-то с вами не приехал. Могли бы помочь. Мы регулярно отправляем помощь участникам СВО. В этом процессе задействовано очень много людей. К примеру, недавно воспитатели детских садов и педагоги школы собрали большую сумму. Наши депутаты регулярно собирают денежные средства, покупаем всё необходимое для мобилизованных ребят. Очень благодарны и признательны всем. Участвуют и местные жители, вяжут варежки и теплые носки, приносят много полезных вещей. Все объединились и стараются оказать поддержку. К сожалению, у нас нет своего женского объединения, но мы тесно сотрудничаем с Женсоветом Всеволожского района, в частности с Марианной Борисовной Шевченко. Она нам говорит, что надо купить, предоставляет списки.

Как рассказала Галина Васильевна, им помогают местные предприниматели.

– Я не одна, со мной активно сотрудничает депутат Чувашова Людмила Константиновна, нас целый десант помогающих, обязательно напишите об этом, – продолжает собеседница. – Все мы объединились, чтобы помочь нашим военным, призванным в рамках частичной мобилизации. А как можно быть безразличным? Вспомните из истории Великой Отечественной войны, как советский народ голодал, отдавая последнее, собирал деньги на танки. Не понимаю тех, кто безучастен. Куда делось наше милосердие? Мы никого не просим, каблуком на горло не наступаем, но ведь надо понимать, что Родине, нашим ребятам нужна помощь.

«Как представлю наших ребят, сердце сжимается, – говорит депутат. – Пусть хоть немножко наше участие в этом согреет их! Особенно сейчас, зимой. Холодно, морозно. Желаем всем вернуться домой, живыми и невредимыми».

– Совет депутатов Нового Девяткино сразу откликнулся на наш призыв о помощи, – говорит председатель Женсовета Всеволожского района Марианна Шевченко. – Это замечательные люди, которые активно помогают ребятам, призванным в рамках частичной мобилизации. С первого дня они собирают помощь, аккуратно её фасуют, а потом всё это доставляется к нам на склад, откуда мы отправляем груз по месту назначения. Хочу отметить, что среди наших помощников есть даже люди с инвалидностью.

Машина под завязку наполнена гуманитарной помощью. Едем обратно, во Всеволожск.

«Знаете, как бы пафосно ни звучало, но, когда оказываешь помощь, понимаешь, что вносишь свой маленький вклад в большое дело», – говорит на прощание Юрий.

Ирэн ОВСЕПЯН

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