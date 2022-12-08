«Мамы в фокусе внимания»: во Всеволожской больнице пройдет медосмотр женщин

В субботу, 10 декабря, в рамках акции «Мамы в фокусе внимания» в Центре здоровья и профилактики Всеволожской больницы пройдёт медосмотр женщин. Мероприятие организовано совместно с Женсоветом Всеволожского муниципального района.

Как сообщает пресс-служба Всеволожской больницы, медосмотр будет проводиться для многодетных мам и мам, воспитывающих детей-инвалидов. За один день женщины указанной категории, проживающие в зоне обслуживания ВКМБ, смогут получить консультации терапевта, хирурга-онколога, акушера-гинеколога, офтальмолога, отоларинголога. В медосмотр также включены маммография, УЗИ, ЭКГ, ФЛГ и комплексная лабораторная диагностика крови и мочи.

Организаторы обращают внимание, что запись на обследования проводится только Женсоветом Всеволожского муниципального района по ссылке https://vk.com/wall-202130494_974. В поликлинике, в том числе в колл-центре ВКМБ, запись не проводится.

С собой обязательно иметь паспорт, полис, который обязательно должен быть закреплён за поликлиникой, СНИЛС.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»