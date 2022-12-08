Ленинградские спортсмены будут бороться за Кубок России

2 декабря в Выборге состоялись XIII традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области». В 2018 года турнир приобрёл статус Всероссийских соревнований, и за победу в Кубке победителю присваивается звание «Мастер спорта РФ».

Более 100 юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет, из 19 регионов страны, выходили на татами. В составе сборной Ленинградской области за победу боролись и дзюдоисты Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва.

По результатам упорной борьбы команда 47-го региона оказалась на вершине спортивного пьедестала, оставив второе место в соревнованиях спортсменам Москвы, а третье – борцам Санкт-Петербурга. В личном зачете золотую медаль турнира завоевала наша Елизавета Постникова. Олеся Формаго получила «серебро», а Дьрья Баштырева, занявшая третье место, удостоилась бронзовой медали. Следующим этапом спортивной карьеры победителей и призеров этих соревнований станет участие в «Кубке России», который будет проходить с 8 по 12 декабря в Калининграде.

Александр СОРОКИН

Фото отдела физической культуры и спорта ВМР