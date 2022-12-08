Во Всеволожском парке «Песчанка» установили новогоднюю ель

На просторной площади Общественного пространства «Парк Песчанка» установили главный символ Нового года – высокую ель из искусственных материалов. Как и в прошлом году, зимнюю красавицу украсит эффектная иллюминация – от ближайших фонарей к ели будет вести множество световых лучей.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, специалисты приступили к монтажу утром 8 декабря, и уже с вечера этого дня елка будет радовать гостей парка и дарить новогоднее настроение. Ну а ближе к праздничной дате вокруг зимней красавицы начнут проводить развлекательные мероприятия для детворы.

Также в парке успели установить горку для катания на ватрушках. Детей и их родителей с нетерпением ждут в гости на зимние развлечения, однако просят не забывать про безопасность и соблюдать правила езды на спортивных снарядах.

Напоминаем, что с 1 декабря парк перешел на зимний режим работы. С понедельника по пятницу территория открыта для посетителей с 8.00 до 23.00, в выходные дни «Песчанка» работает круглосуточно.

Фото пресс-службы администрации ВМР