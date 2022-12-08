Во Всеволожском Дворце творчества прошла встреча с Евгением Ануфриевым

2 декабря в зале Дворца детского (юношеского) творчества прошла творческая встреча с актером театра и кино, руководителем театральной студии актерского мастерства «САМ» – Евгением Николаевичем Ануфриевым.

Именитый гость представил ребятам зарисовки из своих творческих номеров и на практике показал, что в жанре эстрадного искусства возможно проявить широкий диапазон талантов. Работая над номерами, артист проявляет себя как актер, музыкант, певец и даже режиссер.

Ребята с интересом слушали, как Евгений Николаевич начал свой профессиональный путь и почему посвятил себя российской эстраде.

– Студия актерского мастерства «САМ» делает упор на индивидуальное творчество, – поделился в своем выступлении Евгений Ануфриев. – Мне очень хочется, чтобы дети, пройдя какой-то период обучения, вышли из него со своим творческим багажом, со своим творческим чемоданчиком. Чтобы они в гостях или дома всегда могли творчески порадовать близких.

Свой яркий вклад внесли и воспитанники студии актерского мастерства «САМ». Ребята показали, какие мастер-классы проводит с ними их педагог: чтение стихов, вокал, приемы импровизации и многое другое. Так творческий вечер, начавшийся с дружеской беседы, плавно перетек в настоящий концерт, который запомнится участникам надолго.

Фото ДДЮТ Всеволожского района