Спортсмены из Всеволожского района взяли «золото» и «бронзу» на всероссийских соревнованиях по ушу

С 30 ноября по 4 декабря в Москве, в Центре спорта и образования «Московская экспериментальная школа», проходили Кубок России и Всероссийские соревнования по ушу.

На турнире были представлены дисциплины ушу-саньда (свободный, полноконтактный поединок между двумя бойцами, с применением ударов руками, ногами и техники бросков, представляющих собой боевой стиль ушу) и ушу-таолу (буквально «комплекс дорожек» – комплекс упражнений в одиночном исполнении, являющийся аналогом боя с тенью).

В соревнованиях участвовали около 1000 спортсменов в возрасте от 7 до 35 лет из 43 субъектов Российской Федерации. Ленинградскую область на этих турнирах представляли восемь атлетов из Всеволожского района. К сожалению, спортивная удача улыбнулась только двоим из них. Анна Кильгянкина и Кирилл Иващенко, выступая в дисциплине ушу-таолу, покорили сердца зрителей и экспертов. В результате Аня удостоилась двух золотых и одной бронзовой медалей, а Кирилл завоевал заслуженную «бронзу» соревнований. Оба 9-летних спортсмена тренируются в секции ушу при КДЦ «Южный» у тренеров Вячеслава Баева и Эльвиры Шауб. Ушу ребята начали заниматься с четырех лет и сейчас имеют спортивные разряды ЦЗИ-3. Сама же секция ушу во Всеволожском районе существует 10 лет, и ее воспитанники неоднократно становились победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.

Александр СОРОКИН

Фото отдела физической культуры и спорта