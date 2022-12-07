Поэт из Кузьмоловского стал лауреатом премии «Ладога»

В Санкт-Петербургском Доме писателя 1 декабря Ленинградская областная универсальная научная библиотека при поддержке Комитета по культуре и туризму провела торжественную церемонию награждения лауреатов XXIV премии им. Александра Прокофьева «Ладога» в области поэзии.

В номинации «Областная» за книгу стихотворений «Когда я вернусь… Либава», изданную в текущем году санкт-петербургским издательством «Петербург – XXI век», лауреатом был назван наш земляк, житель п. Кузьмоловский, Леонид Могилёв.

Он родился в 1953 году в Иркутске, окончил Воронежский политехнический институт. Долгие годы жил в Латвии и Эстонии, а в 1991 году переехал на постоянное место жительства в Россию. Работал монтировщиком декораций и осветителем в театре, сварщиком, мастером, технологом, журналистом, директором издательства.

Помимо публикаций в периодических изданиях, он известен как автор книг: «Хранители порта», «Тройное дно», «Век Зверева» – «Клон», «Созвездие мертвеца», «Пёс и его поводырь», «Футбол в зрелом возрасте».

В основном из-под его пера выходили детективы и философские размышления, построенные на поэтическом фундаменте, и тем более неожиданным и приятным для меня стало то, что в книге стихотворений Леонид Могилёв предстал уже как зрелый, состоявшийся поэт, у которого душа болит за всё, что произошло со страной и людьми во время её крушения.

Но главное – поэт не повергает читателя в уныние, а даёт надежду на будущее.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО