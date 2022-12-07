В Щеглово прошел фестиваль кадетской песни «Дети воинской славы»

В минувшую субботу, 3 декабря, в деревне Щеглово прошёл традиционный ежегодный фестиваль кадетской песни «Дети воинской славы». Юные кадеты из специализированных объединений показали многочисленным гостям фестиваля отличную выправку и строевую подготовку, а также продемонстрировали недюжинные песенные таланты.

Кадетская группа «Патриот» из Щегловской школы, кадетский полицейский класс из Свердловского центра образования, две команды кадетов из Янинской средней школы, а также кадетские классы и отряды из Всеволожска, поселка им. Морозова, Мурино и других муниципальных образований были рады вновь встретиться на гостеприимной площадке фестиваля. В качестве полноправных участников из Выборгского района прибыл кадетский отряд «Морской пограничник».

Среди почетных гостей праздника были представители районной и местной администраций, сферы образования Всеволожского района, ветераны боевых действий.

Зал Щегловского ДК не мог вместить всех желающих – местные жители также были рады услышать в исполнении ребят знакомые и любимые, берущие за душу песни о войне и нелегкой военной службе.

По словам идейного вдохновителя фестиваля, главы Щегловского поселения Юрия Паламарчука, который, к слову, стоял у истоков создания кадетского движения во Всеволожском районе, за более чем десятилетнюю историю этого песенного смотра в нём принимали участие суворовцы и нахимовцы, учащиеся кадетских корпусов из Санкт-Петербурга и многих городов Ленинградской области.

В нынешнем году фестиваль кадетской песни «Дети воинской славы» впервые прошёл при поддержке гранта администрации Всеволожского района. В планах – развивать это направление, вплоть до получения президентского гранта.

«Кадетство – это дух, это мировоззрение, это товарищество и братство, это как раз та ступенька, которая дает подросткам путевку во взрослую жизнь, позволяет им стать в будущем патриотами и защитниками своей Родины, — отметил Юрий Паламарчук. – Фестиваль жил, живет и будет жить».

Ярким событием фестивального дня стала премьера песни, которую представили учащиеся кадетского класса «Фрегат» из поселка им. Морозова. Музыкальная композиция «Мы не бросаем в тихих бухтах якоря», написанная на слова Александра Викторова, прозвучала в сопровождении гитары и стала лейтмотивом всего фестиваля.

Все участники были награждены дипломами и памятными подарками, а зрители – отличным настроением и верой в то, что страну, где есть такие дети, ждет великое будущее.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото школы пос. им. Морозова