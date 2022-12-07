В Ленобласти стартовала акция по сбору корма для приютских животных «Сытый Новый год»

Управление ветеринарии Ленобласти совместно с МФЦ дали старт предновогодней акции по сбору кормов для бездомных животных. Подарки для четвероногих можно принести в любую госветстанцию или отделение МФЦ.

Как сообщают организаторы акции, в прошлом году силами неравнодушных жителей региона было собрано и отправлено в приюты свыше двух тонн корма. Подобные подарки особенно актуальны на время длинных выходных, которые многие проводят в кругу семьи или отъезде, на время забывая о благотворительности.

Новогодние гостинцы для четвероногих будут принимать до 30 декабря. Подойдут любые марки, но по возможности предпочтение просят отдавать Chappi и Royal Саnin – большинство приютов закупают именно эти корма, к ним животные привыкли и едят с удовольствием.

Если вы не можете передать корм, но поучаствовать в акции хочется – всегда можно оказать информационную поддержку. Поделиться постом о добром деле можно с хэштегом #сытыйновыйгод.