Во Всеволожске прошла патриотическая акция «Россия выстоит!»

Акция в поддержку защитников Родины, исполняющих воинский долг, «Россия выстоит!» прошла во Всеволожском ЦКД. Непривычно серьезные школьники собрались в зале и внимательно, с горящими глазами, слушали ветеранов боевых действий и смотрели тематический концерт. Им читали стихи и пели песни о войне, о невосполнимых потерях друзей, которых никогда не забудут однополчане.

Зал был почти полон. При этом на мероприятие пришло много молодых людей, старшеклассников. Они тепло встречали выступающих. Тон акции задал народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Радоница» под руководством Елены Черновой, который первым вышел на сцену. Патриотические композиции в исполнении коллектива буквально потрясли молодёжь. Зал взорвался аплодисментами после исполнения новой песни «Россия выстоит, ей не впервой!»

– Мы тщательно подбирали репертуар, – говорит Елена Чернова. – Он рассчитан на юное поколение. Недавно наш хор принимал участие в концерте в поселке имени Морозова. В зале было много подростков. И, что удивительно, они дружно подпевали. Молодежь, кажется, просыпается от долгого сна. В этом заслуга и таких акций, которые становятся популярными и востребованными в обществе.

– Дорогие друзья, я приветствую всех вас, всех, кто пришёл сегодня сюда, – обратился председатель Общества содействия изучению и развитию культурно-исторических традиций Виктор Навалихин. – Нынешняя акция – наше четырнадцатое по счету мероприятие в этом году. Такие события объединяют и поднимают патриотический дух. Участники СВО должны знать, что мы их поддерживаем. Это и есть главная цель наших акций, которые уже прошли в Кудрово, Сертолово, Всеволожске, Кронштадте и Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Хочу отдельно поблагодарить администрацию Всеволожского района, которая охотно откликается на наши инициативы.

Как рассказал Виктор Навалихин, их организация просила ребят подготовить письма участникам СВО.

– Школьники охотно откликнулись и написали их, – продолжает председатель Общества содействия изучению и развитию культурно-исторических традиций. – Такую работу нужно проводить регулярно. Это приведет к подъёму патриотизма, сплочению. Ребята понимают – есть что-то, помимо гаджетов и соцсетей. Благодарю старшеклассников за письма, которые они принесли для участников СВО. У участников операции всё есть: одежда, продукты. Но им очень нужна моральная поддержка. Они перечитывают послания до «дыр». Пишите им часто, как можете. Они этого ждут.

В конце собеседник отметил, что этот концерт оценят не только пришедшие зрители. Выступления артистов будет записано на видео, которое обязательно покажут участникам СВО.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы ВМР