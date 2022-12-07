Во Всеволожске отметили 30-летие создания районной организации инвалидов

4 декабря в Культурно-досуговом центре «Южный» города Всеволожска прошло мероприятие «Возьмёмся за руки, друзья», посвященное Международному дню инвалидов и 30-летию образования Всеволожской районной организации инвалидов. Программа юбилея была подготовлена художественно-творческим отделом КДЦ «Южный» под руководством художественного руководителя Сергея Бражника.

Всеволожская районная организация ЛОО ООО «ВОИ» – самая большая в Ленинградской области. На 1 января 2022 года она насчитывала около 1600 человек. Под общим руководством её председателя – Л.М. Кордюковой – в разных поселениях работает 16 первичных ячеек. Особенно следует отметить ячейку детей-инвалидов. Но основной состав нашей организации составляют люди старше 60 лет. У них мы многому можем научиться. Они, как никто другой, умеют радоваться каждому дню и понимают, как дорога жизнь, какой бы она ни была.

На мероприятие «Возьмемся за руки, друзья» пришли с поздравлениями и подарками: председатель ЛОО ООО «ВОИ» В.С. Лебёзкин, заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район ЛО» по социальным вопросам С.В. Хотько, заместитель председателя Всеволожского районного совета депутатов Э.М. Чирко, председатель Всеволожской районной общественной организации «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» Е.И. Фролова, благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу, настоятель храма Преподобного Серафима Саровского на Мельничном Ручье Александр Завацкий и другие. В этот день со сцены звучали только добрые, тёплые слова. Наиболее активным членам и председателям ячеек были вручены Благодарственные грамоты от главы администрации Всеволожского района. Не забыли и тех, кто недавно ушёл в мир иной. Их почтили минутой молчания.

Культурная программа была очень насыщенной. В зрительном зале не хватало места для всех желающих посмотреть выступления. На сцену один за другим выходили творческие коллективы Всеволожского района. Свой отдельный номер представила и Всеволожская районная организация ЛОО ООО «ВОИ». От неё выступил лауреат многочисленных творческих конкурсов Александр Рубцов (Водолазов). Несмотря на то что этому парню каждый день приходится бороться за здоровье, он продемонстрировал незаурядный артистизм и чувство юмора. Но это было не всё. В фойе Культурно-досугового центра работала выставка творческих работ: вышивки бисером, поделки из дерева и из других материалов. Их делали люди с ограниченными возможностями здоровья. Надо сказать, что этими работами восхищались все участники мероприятия. Эффектным завершением концерта послужило выступление эстрадной певицы, лауреата премии «Шансон года в Кремле», премии «Женщина года 2010» и обладательницы других громких наград Афины. Кроме того, состоялось чаепитие.

После концерта председатель Всеволожской общественной организации ЛОО ООО «ВОИ» Любовь Марковна Кордюкова дала интервью для газеты:

– Наши люди с ограниченными возможностями здоровья проявляют большую активность. В разных поселениях у нас работает много кружков по интересам. Это и вязание, и вышивание бисером, лентами, флористика, изготовление картин из бересты. Проводятся мастер-классы, например, большой энтузиазм вызвал мастер-класс по изготовлению пирогов, который недавно прошёл на Котовом Поле. Самое интересное, что проводил его мужчина, который поделился своим рецептом теста… Детей-инвалидов мы вывозим на экскурсии, например, у нас была поездка к лошадкам-пони. Достаем для детей билеты на спектакли. Мы также активно участвуем в областных соревнованиях и конкурсах для инвалидов. В этом году впервые выдвинули свою команду на областной конкурс «Что? Где? Когда?». Не говоря уже о том, что наша организация старается помочь нуждающимся: привезти дрова, достать коляску или специальную кровать для инвалидов. При этом председатели ячеек работают на одном энтузиазме, от души. Но вот, например, в посёлке имени Морозова наша ячейка добилась, чтобы был установлен пандус. В поселке Рахья члены ячейки занимаются патриотической работой, исследуют историю родного края… Вы не подумайте, что инвалиды сосредоточены только на своих проблемах. Они ещё и другим помогают. Ходят к друг другу в больницы, посещают лежачих больных, поздравляют юбиляров. А в этом году собрали и отправили гуманитарную помощь на Донбасс – кто что смог.

Члены Всеволожской районной организации ЛОО ООО «ВОИ» выражают большую благодарность администрации Всеволожского района, районному отделу культуры и сотрудникам АМУ КДЦ «Южный» за то, что они помогли провести такой замечательный праздник.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА