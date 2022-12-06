Олени легли в основу нового дизайн-кода Сертолово

Команды молодых специалистов в рамках конкурса разработали дизайн-коды для городов Ленинградской области. В число проектов-победителей вошел Сертолово – дизайнеры предложили городу спокойную «лесную» цветовую палитру и образ оленя в качестве фирменного символа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 48 молодых профессионалов из профильных вузов Ленинградской области и Санкт-Петербурга в сфере дизайна, иллюстрации, архитектуры, живописи разрабатывали элементы фирменного стиля городов. По решению жюри в номинации «Города со сложным градостроительным контекстом» победу одержала команда с проектом по айдентике (фирменному стилю) Сертолово.

В качестве основной цветовой палитры для Сертолово были выбраны естественные природные цвета: глубокий зелёный, насыщенный коричневый и тёплый охровый. А вот символом города наряду с геральдической золотой сосной, изображенной на гербе, стал лесной олень.

Предложенные цвета и элементы дизайна станут основой для будущего оформления вывесок и торговых объектов, будут учитываться при ремонте фасадов и строительстве новых домов.

Элементы будут доработаны и станут частью дизайн-кодов, разрабатываемых Центром компетенций. Дизайн-коды планируется закрепить в правилах благоустройства городов Ленинградской области в марте 2023 года.