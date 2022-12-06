Журналист «Всеволожских вестей» Светлана Завадская стала победителем конкурса

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 5 декабря состоялось награждение победителей 14-го журналистского конкурса «Дела и лица».

В профессиональном конкурсе участвовало 24 печатных и электронных СМИ. Жюри рассмотрело около 60 журналистских работ. Председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин, заместитель председателя ЗакСа, председатель жюри Татьяна Тюрина, председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев поздравили победителей, вручили цветы и дипломы Законодательного собрания.

В номинации «Лучшая печатная публикация» 1-ю премию получила Светлана Солоницына, газета «Киришский факел»; 2-ю премию жюри присудило Светлане Завадской, газета «Всеволожские вести»; две третьих премии: Святославу Артюшину, газета «PRO-Отрадное» и Надежде Красноперовой, газета «Спектр-Гатчина».

Соб. инф.

Фото пресс-службы ЗакСа