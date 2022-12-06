В Ленинградской области стартовала общественная акция «Ёлка желаний»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт акции «Ёлка желаний». В здании областного правительства появилось новогоднее дерево, на котором рядом с обычными игрушками соседствуют особенные шары – бумажные открытки с мечтами детей-сирот.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, впервые такими трогательными украшениями правительственная елка обзавелась в 2020 году. Инициатива получила живейший отклик, и уже на следующий год к акции подключились администрации муниципальных районов, в том числе и Всеволожского.

– Ёлка желаний – возможность побыть и волонтером, и волшебником, – отметил Александр Дрозденко. – Впервые снял шар с такой елки четыре года назад в Кремле на заседании Госсовета. Сейчас акция проводится во всех районах области.

За два года с помощью акции исполнились новогодние желания более 1000 детей Ленинградской области, которым нужна особая поддержка – это дети, оставшиеся без попечения родителей и дети из малообеспеченных семей.

Фото пресс-службы областного правительства