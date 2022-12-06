В Ленинградской области выбрали лучшую команду РДШ

В конце ноября в поселке Лесколово состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая Команда РДШ». В состав экспертного жюри вошла председатель Всеволожской местной организации РСМ Алина Байбакова.

В финале конкурса участники показали творческие визитки команд и выполнили экспромт-задание. Среди победителей есть и команды из Всеволожского района.

В номинации «Лучшая Команда РДШ» 2-е место заняла Гимназия города Сертолово, а третье – Лесколовский ЦО. Кроме того, команда Лесколовского центра образования отмечена специальным призом жюри в номинации «Лучшая видеовизитка».

Соб. инф.

Фото: Вадим Кроль