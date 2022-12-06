В Кудрово прошли соревнования на Кубок Всеволожского района по плаванию

Более 130 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет собрались 3 декабря в Центре образования «Кудрово», чтобы на дорожках плавательного бассейна выяснить, кто же будет защищать честь Всеволожского района на региональных соревнованиях.

В этот день было разыграно 32 комплекта наград среди юношей и девушек трех возрастных групп: 2015 – 2012, 2011 – 2009 и 2008 – 2005 годов рождения. Борьба проходила между воспитанниками секций плавания Агалатовской СОШ, ЦО «Кудрово», СОШ № 6 Всеволожска и спортивного клуба «Белая акула», базирующегося во Всеволожске. Главный судья соревнований, тренер команды СОШ № 6, мастер спорта СССР Сергей Тарасов отметил:

– На сегодняшний день в районе имеются всего четыре площадки, где функционируют спортивные секции плавания. Причем плавательный бассейн СОШ № 6 пока находится на ремонте. Поэтому наши дети вынуждены тренироваться где придётся. Кто-то самостоятельно ездит в Санкт-Петербург, другие посещают новый коммерческий бассейн на Южном шоссе. Но тем не менее мы претендуем на призовые места в этих соревнованиях.

На торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовала главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Елена Чиженко. Она сказала:

– Соревнования на Кубок Всеволожского района проводятся с целью повышения спортивного мастерства, выполнения спортивных разрядов, выявления сильнейших спортсменов и отбора лучших пловцов в сборную команду района. В задачи турнира входит популяризация плавания, привлечение населения к регулярным занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения и организация досуга любителей плавания.

Первыми пять дорожек бассейна заняли самые маленькие спортсмены, мальчики и девочки от 7 до 10 лет. Чарующее зрелище упорной борьбы в различных стилях плавания и разных дистанциях предстало глазам журналистов и судей. Пловцы, от малышей до юношей, бесстрашно прыгали в воду и изо всех сил, работая руками и ногами, стремились к финишу.

Наиболее представительной командой на этих соревнованиях были «хозяева» спортивной площадки – воспитанники секции плавания Кудровского ЦО. Пловцов здесь тренируют прославленные спортсмены, заслуженные мастера спорта России Вячеслав и Вероника Андрусенко. Сегодня их секции посещают около 350 человек, а в соревнованиях приняли участие 36 спортсменов. Одной из фавориток турнира из команды Кудровского ЦО является Чернавина София. Девочка начала заниматься плаванием в семь лет. Сейчас она учится в шестом классе, где сверстники выбрали её старостой, активно занимается спортом, ежегодно сдает нормативы ГТО и имеет II спортивный разряд по плаванию. На этих соревнованиях она стала сильнейшей в комплексном плавании на дистанции 100 метров. Спортсменка преодолела четыре дорожки по 25 метров за 1 минуту и 22,63 секунды. Самыми зрелищными выступлениями были эстафеты. Команды из четырех человек (два мальчика и две девочки) вольным стилем плыли по 25 и 50 метров.

Больше всех медалей разного достоинства (59) завоевали спортсмены Агалатовской СОШ (тренер – мастер спорта СССР Галина Малик). Меньше всех наград получила команда СОШ № 6, но и здесь были спортсмены, которые удостоились сразу нескольких наград. Учащаяся 7 класса Алена Батманова, выступая в разных дисциплинах, трижды поднималась на пьедестал. В её арсенале оказалось по одной медали разного достоинства.

– Я начала заниматься плаванием в 5 лет. Мама привела меня в СОШ № 6 к тренеру Ольге Лунновой. У неё я позанималась пару лет и перешла в синхронное плавание, в одну из спортшкол Санкт-Петербурга. Но туда было сложно добираться и пришлось снова вернуться к Ольге Олеговне. Потом бассейн закрыли на ремонт и практически целый год тренировалась не систематически, по возможности. Поэтому такой и результат, которым я не очень довольна, ведь в моей жизни были и более удачные выступления на соревнованиях другого уровня, – поделилась Алена Батманова.

Как отметил главный судья соревнований Сергей Тарасов, первый в этом сезоне отборочный турнир прошел на хорошем уровне и выявил фаворитов и кандидатов в сборную района. Призеры получили в награду медали и грамоты, а победители были награждены еще и памятными кубками. Сок и шоколадки от организаторов соревнований достались всем участникам.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА