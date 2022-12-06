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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский парк «Песчанка» перешел на зимний режим работы

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В будние дни общественное пространство будет закрываться для посетителей на ночь. С понедельника по пятницу гостей парка ждут с 8.00 до 23.00, по субботам и воскресеньям «Песчанка» доступна круглосуточно.

Как сообщает администрация парка, на зимний режим общественное пространство перевели 1 декабря. Однако этим сезонные перемены не ограничиваются: зимой территория украшается иллюминацией, устанавливаются горки для катания на ватрушках, создаются лыжные трассы.

 

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