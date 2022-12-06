Всеволожская артистка Тамара Зубарева получила специальный приз театрального конкурса

26 – 27 ноября в городе Отрадное состоялся областной театральный фестиваль-конкурс художественного слова и малых театральных форм «Как слово в сердце отзовётся».

В нём приняли участие 36 коллективов, жюри просмотрело 80 работ. Всеволожский народный драматический театр (руководитель и режиссёр з.р.к. И. Троицкая) выступал в первой возрастной категории с музыкально-поэтической композицией по поэме А.С. Пушкина «Граф Нулин» и заслуженно получил Диплом 3 степени. Особенно приятно отметить, что из всех выступающих конкурсантов специальный приз жюри «За органичность существования» в номинации «Театральная композиция» получила лишь артистка нашего театра Тамара Зубарева за роль Параши.

Поздравляем народный театр и Тамару Зубареву с очередной победой, желаем и дальше радовать нас новыми постановками.

В субботу, 10 декабря, в 17.30 в театральном зале ЦКД состоится спектакль по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Идиот» (количество мест ограничено).

Соб. инф.