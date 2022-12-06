Во Всеволожском районе отметили 35-летие создания ветеранской организации

3 декабря в концертном зале Всеволожского центра культуры и досуга собрались убелённые сединами мужчины и женщины, чтобы отметить 35-летие создания ветеранской организации.

На сцену в сопровождении почётного караула было вынесено знамя объединения, прозвучал Гимн Российской Федерации, и к присутствующим обратился ветеран Великой Отечественной войны – сын полка, участвовавший вместе с отцом в концертах «на передовой» для советских солдат, ныне народный артист РФ Сергей Новожилов, который представил почётных гостей.

С содержательным докладом-презентацией, проиллюстрированным слайдами и фотографиями, выступил председатель Всеволожского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Тегза.

К присутствующим обратился председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов: «Уважаемые ветераны, когда мы с вами встречаемся, то всегда мысленно вспоминаем о том, кем мы были и что успели сделать в жизни. И положа руку на сердце, я говорю, что мы не просто доживаем свой век – мы активно делаем большое и важное дело – передаём свои знания, общую память и наш общий жизненный опыт молодым людям. И сейчас, когда наша страна переживает нелёгкий период, мы как никогда нужны нашей России. Именно мы, ветераны, – это тот стержень, который веками служит тому, чтобы сохранялась преемственность поколений. Да, нам сейчас нелегко. Но мы должны мобилизовать все силы нашего народа во имя будущего Великой России. И мы, я уверен, одержим полную и безоговорочную Победу, потому что «Россия войн не начинает, Россия их заканчивает!»

Нужные и важные слова также сказали в адрес наших ветеранов председатель Совета ветеранов Ленинградской области Юрий Олейник и глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, который во время зарождения ветеранской организации 35 лет назад принимал деятельное участие в её становлении. Он также отметил, что в настоящее время она является самой большой по составу, и в этом большая заслуга тех, кто в предшествующие непростые годы возглавлял ветеранское движение на всеволожской земле.

И какой же праздник без подарков! Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Матвеев для осуществления деятельности ветеранской организации предоставил в её распоряжение новенькую оргтехнику, Общество «Блокадный детский дом», Всеволожская районная организация Всероссийского общества инвалидов, Всеволожская клиническая межрайонная больница, руководители патриотического движения «Легендарный Маресьев» порадовали подарками юбиляров.

Здесь же по поручению председателя совета депутатов Всеволожского района Вячеслава Кондратьева его заместитель, глава г. Всеволожска Станислав Богдевич наградил Почётными грамотами и Благодарностями победителей ветеранских организаций района и города, руководителей и активистов первичных организаций, тем самым подтвердив, что депутаты района и города ценят большой вклад ветеранов в общее дело развития малой родины.

В завершение мероприятия в честь ветеранов был дан замечательный концерт. Народный артист РФ Сергей Новожилов прочёл стихи известных поэтов современности Виктора Бокова, Михаила Дудина и других; прозвучали известные песни в исполнении блистательного народного артиста РФ Василия Герелло. Никого не оставили равнодушными зажигательные концертные номера Государственного ансамбля песни и танца «Барыня» (художественный руководитель, заслуженная артистка России Татьяна Тимохина).

Отдадим должное властям предержащим района и города, руководителям ветеранских организаций за то, что, во-первых, смогли дать возможность нашим ветераном встретиться друг с другом, а во-вторых, доставить им большую радость проявленными теплом и заботой!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО