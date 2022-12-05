Кубок Ленобласти по кинологическому спорту разыграли в Мурино

В Мурино прошли соревнования среди четвероногих питомцев на Кубок Ленинградской области. Победители этих состязаний получат право представлять свой регион на Кубке России.

Среди участников состязания есть не только новички, но и весьма именитые спортсмены. У многих за плечами как членство в сборной страны, так и победы на международной арене.

Кубок Ленинградской области проводится в два этапа. В полуфинале спортсмены преодолевают две трассы (аджилити-стандарт и аджилити-джампинг). Результаты выступлений спортсменов определяются по сумме штрафных баллов, полученных на каждой из трасс. Лучшим признается спортсмен, имеющий наименьшее количество штрафных баллов. Победителем в финале становится участник, имеющий наименьший штраф.

Объяснила азы аджилити Елена Архипова, председатель Ленинградской областной федерации кинологического спорта.

– Сегодня здесь мы проводим соревнования по дисциплине аджилити-стандарт. Это преодоление собакой и спортсменом препятствий по заданному маршруту. За право сильнейших будут бороться 55 четвероногих питомцев. Каждая из собак за один день должна пройти целый «марафон». Здесь, на манеже, животное обязано показать хороший результат не только в первом старте, но и пройти через сито двух полуфиналов и финала. Наши питомцы делятся на четыре категории по росту, а вот порода собак не имеет значения, − рассказала собеседница.

С первых минут нахождения стало понятно, что легких побед здесь не будет. Согласно существующим правилам организаторы предоставляют участникам схему трассы перед самым началом разминки. Каждый раз она имеет свою расстановку. Схема обычно используется проводниками, чтобы им было легче составить свою стратегию. Она содержит изображение, положение и ориентацию всех препятствий и порядок их прохождения. Изначально схемы рисовали вручную, но в настоящее время существует множество компьютерных программ.

Пока животные, словно профессиональные спортсмены, находились в своих персональных переносках, психологически настраивались на победу, владельцы на манеже досконально самостоятельно изучали и запоминали маршрут. На несколько секунд останавливаясь перед каждым препятствием.

Самая маленькая участница соревнований – 12-летняя Алина. Этим видом спорта девочка занимается уже не первый год.

– Большого волнения перед стартом практически не испытываю. Делаю всё, чем занимаемся на тренировках. Хотя сегодня мне предстоит выступать не со своей собакой, а моего тренера. Надеюсь оправдать надежды своего наставника и занять достойное место, – рассказала Алина.

Незадолго до выступления мы смогли поговорить с титулованной спортсменкой, выступающей за сборную России, Екатериной Захаровой.

– Прежде всего своего питомца я рассматриваю не как воспитанника, а как члена семьи. Но чтобы выйти на международный уровень, необходим ежедневный труд на тренировках. Только здесь можно добиться такого единства с животным. Иногда поражаешься, как собака чувствует своего хозяина. Точно знаю, что в дрессировке животного нужны лишь любовь и ласка. Только тогда можно добиться нужного успеха, – рассказала нам Екатерина Захарова.

Финальные забеги оказались самыми трудными. С дистанции сошли сразу несколько признанных фаворитов. Но от этого борьба стала только острее. Из четырнадцати участников двенадцати собакам не удалось пересечь финишную черту. Решением судейства нарушители были сняты прямо с дистанции. Поэтому на пьедестале принимали поздравления только две спортсменки. Третье место так и осталось вакантным. В итоге обладательницей кубка Ленинградской области стала Екатерина Захарова со своим питомцем породы бордер-колли. На вторую ступеньку поднялась Галина Решетняк.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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