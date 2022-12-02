Юная шахматистка из Колтушей сыграет за СЗФО

С 21 по 29 ноября в Санкт-Петербурге проходило первенство Северо-Западного федерального округа среди детей.

В нем приняли участие около 400 юных любителей шахмат из Архангельской, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской и других областей. В этом турнире участвовали и воспитанники тренера Инессы Битковой из Колтушского шахматного клуба «Белый ферзь». Одна из фавориток секции, семилетняя Александра Воркова, в этот раз поднялась на вторую ступень спортивного пьедестала и заслужила право представлять СЗФО на первенстве России, которое состоится в мае 2023 года в Костроме. Надо сказать, что в начале октября этого года юная шахматистка завоевала «серебро» на первенстве страны среди сельских клубов в Самаре.