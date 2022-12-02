Юбилейные «Слепухинские чтения»

В очередной раз имя писателя Юрия Слепухина собирает ученых, общественных деятелей и, конечно, людей пишущих и глубоко изучающих историю, на международную конференцию под эгидой благотворительного Фонда Юрия Слепухина «Лучшие книги – библиотекам».

В этом году три площадки принимали гостей из самых разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Музей-усадьба Державина хорошо знаком постоянным участникам конференции, основной площадкой для дискуссий и докладов стал Российский институт истории искусств на Исаакиевской площади, а последний день конференции прошёл в Музее «Дорога жизни», который является филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Он выступил одним из организаторов международной конференции наряду со Всероссийским музеем А.С. Пушкина, Ленинградской областной универсальной научной библиотекой и Санкт-Петербургским государственным университетом культуры.

Традиционно поддержку конференции оказали комитет по культуре и туризму Ленинградской области и администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Как известно, последние три десятилетия своей жизни Ю.Г. Слепухин прожил во Всеволожске. Здесь, в доме по улице Достоевского, написано большинство его романов, здесь он нашёл упокоение и похоронен на кладбище Красная Горка. Районная библиотека и одна из улиц города Всеволожска носят имя Слепухина, и всеволожцы чтят память писателя.

В 2017 году решением совета депутатов города Всеволожска был учрежден день памяти писателя

Ю.Г. Слепухина – 12 октября. К этой памятной дате проходят выставки, встречи с читателями, а заключительным аккордом становится международная конференция «Слепухинские чтения».

Темой пятой международной научной конференции выбрали «Столетние юбилеи 2022 года», ведь в этом году исполняется сто лет двум важнейшим событиям в истории России и русского зарубежья: окончанию Гражданской войны и образованию СССР. Это определило темы докладов и научных дискуссий, в ходе которых речь шла о патриотизме, любви к России и проблемам русской эмиграции.

– Очень важно, – сказала профессор Пекинского университета иностранных языков Ли Иннань, – что многое познается и становится понятным через судьбы конкретных людей, когда узнаешь, благодаря каким обстоятельствам люди оказывались в эмиграции. Множество судеб было переломано, перемолото в этой исторической мельнице.

С доктором исторических наук, профессором Санкт-Петербургского университета культуры и председателем оргкомитета Международной конференции Петром Николаевичем Базановым о патриотизме русской эмиграции поговорили после конференции.

Первая и вторая волна русской эмиграции – это совершенно уникальный феномен в целом мировой эмиграции. Почему? Потому что уезжали люди, которые никогда не хотели из России уезжать, которые любили Родину беззаветно. Они ведь постоянно хотели вернуться, – подчеркнул П.Н. Базанов.

Сейчас часто сравнивают тех, кто стал эмигрировать после 24 февраля, то есть после начала СВО, этих деятелей шоу-бизнеса с эмигрантами первой и второй волны. А это были образованнейшие люди, ученые с мировыми именами, писатели – более трех миллионов человек, и сравнивать их с современными деятелями шоу-бизнеса, с их, на мой взгляд, весьма сомнительными талантами и заслугами, у которых есть и недвижимость, и счета за границей, по меньшей мере некорректно.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из архива конференции