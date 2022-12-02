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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Серебро» и две «бронзы» Ольги Минко

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С 17 по 21 ноября в подмосковном конноспортивном комплексе «Виват Россия» проходили Всероссийские соревнования по паралимпийской выездке среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях приняли участие 38 спортивных пар из 8 регионов страны. Ленинградскую область представляла команда тренеров, коноводов, берейторов и спортсменов КСК «Солнечный остров» из Всеволожска под руководством Ольги Сочевановой. Одну серебряную и две бронзовых медали соревнований завоевала жительница деревни Щеглово Ольга Минко. Она показала достойные результаты во взаимодействии с лошадью и в выполнении элементов обязательной программы. Выступая на лошади белорусской упряжной породы, она поднялась на вторую ступень пьедестала. Две бронзы Ольга Минко завоевала на мерине-полукровке по кличке Тихон.

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