«Серебро» и две «бронзы» Ольги Минко

С 17 по 21 ноября в подмосковном конноспортивном комплексе «Виват Россия» проходили Всероссийские соревнования по паралимпийской выездке среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях приняли участие 38 спортивных пар из 8 регионов страны. Ленинградскую область представляла команда тренеров, коноводов, берейторов и спортсменов КСК «Солнечный остров» из Всеволожска под руководством Ольги Сочевановой. Одну серебряную и две бронзовых медали соревнований завоевала жительница деревни Щеглово Ольга Минко. Она показала достойные результаты во взаимодействии с лошадью и в выполнении элементов обязательной программы. Выступая на лошади белорусской упряжной породы, она поднялась на вторую ступень пьедестала. Две бронзы Ольга Минко завоевала на мерине-полукровке по кличке Тихон.