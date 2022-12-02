 Наш земляк – лауреат Всероссийской премии им. Александра Прокофьева в области поэзии «Ладога» 

В Санкт-Петербургском «Доме писателя» 1 декабря 2022 года Ленинградская областная универсальная научная библиотека при поддержке Комитета по культуре и туризму Ленинградской области провела торжественную церемонию награждения лауреатов XXIV премии им. Александра Прокофьева «Ладога» в области поэзии.

Премия, учрежденная губернатором Ленинградской области в 1998 году с целью привлечь внимание общественности к поэтическому творчеству, стала важной вехой в литературных кругах благодаря двум номинациям: областной и всероссийской.

Премия вручается за создание поэтических произведений яркой гражданской направленности и образности, раскрывающих величие души простого русского человека, которые близки русскому народному слову и северному фольклору – неслучайно премия «Ладога» носит имя поэта-ленинградца Александра Андреевича Прокофьева.

За время существования этой премии ее обладателями стали известные российские поэты: петербуржцы Глеб Горбовский, Вячеслав Кузнецов, Валентин Голубев, Вера Бурдина из Кингисеппа, Александр Люлин из Кировска, Владимир Шемшученко из Всеволожска, Юрий Красавин из Ломоносовского района, Владимир Меньшиков из Волхова, смолянин Виктор Смирнов, орловский поэт Геннадий Попов, мурманчанин Николай Колычев и многие другие талантливые литераторы.

Но вернёмся на церемонию награждения.

В этом году начальник отдела государственной поддержки культуры, искусства и народного творчества Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Александра Цурбан зачитала Приветственное слово председателя жюри, заместителя председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, после чего состоялось награждение лауреатов.

В номинации «Всероссийская высокую награду получил Николай Коновский (Москва) за книгу стихотворений «Кровь граната. Любовная лирика».

Нам особенно приятно сообщить, что в номинации «Областная» столь высокой награды за книгу стихотворений «Когда я вернусь… Либава» был удостоен наш земляк – житель п. Кузьмоловский — Леонид Могилёв.

В церемонии награждения приняли участие представители комитета по культуре и туризму Ленинградской области, областной библиотеки, студенты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства и лауреаты премии прошлых лет.

Владимир Шемшученко

Фото из архива Ленинградской областной универсальной научной библиотеки