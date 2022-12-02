С 24 по 26 ноября, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», на базах Муринского ЦО № 4 и ЦО «Кудрово» прошёл муниципальный этап соревнований по этому виду спорта среди школьных команд. В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки 2009 – 2010 годов рождения.

На «поля сражений» вышли 20 команд мальчиков и 4 футбольных коллектива девочек. По итогам двухдневных баталий в тройке лидеров среди мальчиков оказались ШСК «Юниор» (Романовская СОШ), ШСК «Феникс» (СОШ

№ 2 г. Всеволожска), ШСК «Урсус» (Лесколовский ЦО). Сильнейшими среди девочек стали команды ШСК «Урсус» (Лесколовский ЦО), ШСК «Сила Оккервиля» (ЦО Кудрово), ШСК «Спарта» (Рахьинский ЦО). Следующий этап соревнований в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» будет проводиться на региональном уровне. Всеволожский район на нём будут представлять воспитанники Екатерины Спешиловой из футбольных секций Лесколовского ЦО. Лучшими игроками турнира признаны Вероника Мухортова (ШСК «Сила Оккервиля»), Виктория Сергейчук (ШСК «Урсус»), Алина Кузнецова (ШСК «Спарта»), Илья Ёгин (ШСК «Юниор»), Егор Вострилов (ШСК «Феникс») и Даниил Матвеев (ШСК «Молния»).

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района