Во Всеволожске вспомнили поэта Николая Гумилёва

В рамках музейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу», задуманного и осуществлённого 10 лет назад отделом культуры администрации Всеволожского района и Всеволожской межпоселенческой библиотекой, 30 ноября в Культурно-досуговом центре г. Всеволожска состоялась презентация литературно-документального очерка председателя правления Всеволожского историко-краеведческого объединения Ирины Гуреевой-Дорошенко – «Николай Гумилёв – имя, которое нас объединяет».

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, начальник отдела информационно-аналитического и организационного обеспечения Ольга Моисеева, заместитель главы администрации Всеволожского района по социальным вопросам Светлана Хотько, начальник отдела культуры Дарья Воробьёва, генеральный директор благотворительного фонда Юрия Слепухина «Лучшие книги – библиотекам» Наталья Слепухина, литературоведы, библиотекари и поклонники творчества Николая Гумилёва.

Напомним читателям, что решением совета депутатов г. Всеволожска, день 26 августа был официально определён и закреплён как День памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске. Также День памяти Николая Гумилёва вошёл в план мероприятий по реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий на территории Ленинградской области на период с 2020 по 2024 год, утверждённый губернатором Александром Дрозденко. Во Всеволожске официально установлен День памяти поэта Николая Гумилёва, отмечаемый 26 августа.

Автор литературно-документального очерка – Ирина Гуреева-Дорошенко является председателем правления Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское наследие». Она также возглавляет комиссию по культуре, сохранению культурно-исторического, духовного наследия и развитию туризма районной Общественной палаты. На протяжении трех десятков лет она занимается подвижнической работой по увековечению памяти поэта Николая Гумилёва, чей жизненный путь трагически оборвался 101 год назад на территории Всеволожского района. Поэт подвергся политическим репрессиям (расстрел) в августе 1921 года и был реабилитирован в 1992 году.

Ирина Гуреева-Дорошенко рассказала об истории ежегодных литературно-поэтических встреч под открытым небом «День памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске».

Напомним читателям, что это мероприятие вот уже более 30 лет проходит на берегу реки Лубья в микрорайоне Бернгардовка, где по инициативе неравнодушной жительницы Всеволожска Тамары Александровны Левкович, ценителя творчества Н. Гумилёва, в 1991 году был установлен памятный камень. По её мнению, поэт был расстрелян именно здесь.

На свои скромные средства она создала «мегалитический комплекс» из гранитных валунов, у которого два раза в год собираются поклонники поэзии Николая Степановича Гумилёва. На этом месте 26 лет назад по инициативе Левкович Т. А. была отслужена первая в России панихида по казнённому поэту.

С тех пор появилась традиция, развитие которой в дальнейшем дала Ирина Гуреева-Дорошенко: ежегодно проводятся творческие встречи на берегу Лубьи. В них принимают участие почитатели творчества поэта из разных регионов страны. Встречи под открытым небом стали для них доброй традицией, которая передается из поколения в поколение.

По мнению же иных исследователей, местом гибели поэта является территория Ржевского артиллерийского полигона, недалеко от здания из красного кирпича в Ковалевском лесу. Этой версии придерживается Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, в очередной раз подтвердивший её на встрече во Всеволожске.

Являясь членом Федеральной межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, он более четырех лет занимается развитием и благоустройством памятного места в Ковалевском лесу.

В своем выступлении Сергей Шабанов отметил большой вклад Ирины Гуреевой-Дорошенко в дело увековечения памяти поэта Серебряного века:

«Сегодня весь вечер со сцены звучат стихи Николая Гумилёва и о нём. Всех этих людей, присутствующих на презентации – литературоведов, поэтов, краеведов, библиотекарей, писателей, журналистов и иных гостей, много лет объединяет любовь к творчеству одного поэта. А сплотила их Ирина Николаевна Гуреева-Дорошенко, которая сумела превратить местечковое мероприятие в масштабное культурное событие – не только для Всеволожского района, но и всей Ленинградской области и даже страны.

Как Уполномоченный, я всячески поддерживаю все начинания Ирины Николаевны, которая своей деятельностью вносит неоценимый вклад в развитие краеведения. Проводимые ею мероприятия, направленные на знакомство с историей родных мест, буквально «заряжают» любовью к Родине».

Здесь же Сергей Шабанов выступил с инициативой обращения в Министерство образования и науки РФ включить творчество Николая Гумилёва в школьную программу.

Но не только во Всеволожске почитают Николая Гумилёва. Мне доводилось бывать в городах, где также чтят память поэта. В Калининградской области, во дворе школы п. Победино 2002 году установлен памятный знак в честь Н.С. Гумилёва работы скульпторов Л. Богатовой и О. Сальникова.

С той поры в поселке ежегодно проводится областной литературный праздник «Гумилёвская осень».

На большом гранитном валуне красного цвета, установленном на невысоком холме со ступенями, укреплена мемориальная доска с портретным изображением поэта и текстом: «Осенью 1914 года в бою за Шилленен участвовал великий русский поэт, кавалерист Николай Гумилёв».

Владимир ШЕМШУЧЕНЕКО

Фото Антона ЛЯПИНА