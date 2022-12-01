 Спортивные награды в копилку Всеволожского района

В г. Подольске Московской области 26 ноября состоялись чемпионат и первенство России по Восточному боевому единоборству (дисциплина – кобудо). Традиционно в этих престижных соревнованиях в составе сборной Ленинградской области приняли участие и наши всеволожские спортсмены из Клуба боевых искусств «САТОРИ».

722 спортсмена из 25 регионов России сходились на татами в 1085 стартах для боёв в защитной экипировке, боёв на нунчаку и демонстрации элементов самообороны, работая в парах.

Приятно отметить, что наши юные мастера добавили в копилку спортивных достижений Всеволожского района медали разного достоинства.

На высшую ступень пьедестала поднимались: Михайлов Артём (8 – 9 лет, весовая категория – свыше 36 кг.), Канарейкина Дарья (12 – 13 лет, весовая категория – до 36 кг.), Байдин Ростислав (16-20 лет, тайхо-дзюцу), Сангаджи-Горяев Церен (16 – 20 лет тайхо-дзюцу).

Второе место заняли: Мельников Михаил (11 лет, весовая категория – свыше 36 кг.), Семёнов Матвей (12-13 лет, весовая категория – до 40 кг), Бичевой Арсений – (12 – 13 лет, весовая категория – до 45 кг), Понкратов Потап (12-13 лет, весовая категория – сыше 55 кг), Березин Максим (16-17 лет, тайхо-дзюцу), Павлов Вячеслав (16-17 лет, тайхо-дзюцу).

Третье место досталось: Ольховик Глебу (8 – 9 лет, весовая категория – до 33 кг.), Богословскому Ярославу (11 лет, весовая категория – до 45 кг) и Сангаджи-Горяеву Церену (16 – 20 лет, весовая категория – до 65 кг).

Поздравляем спортсменов, родителей спортсменов и тренерский состав клуба «САТОРИ» с достойным выступлением на столь престижных соревнованиях!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото из архива клуба «Сатори»