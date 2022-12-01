Победа Ирины Чугуновой

Последний в этом сезоне турнир по выездке Maxima Masters и Maxima Masters «Звёзды Евразии» проходил с 24 по 27 ноября в крупнейшем российском конно-спортивном центре «Maxima Stables», который находится в Дмитровском районе Московской области.

Здесь собрались сильнейшие спортивные пары из России, ближнего зарубежья и Европы. Спортсменка-конница из конноспортивного клуба «Вента» Ирина Чугунова на своём верном партнере по кличке Дабл Пауэр, выступая в категории «Юноши», оторвалась от своих соперников и с результатом в 72,760%, оказалась вне зоны досягаемости. Ее выступление в КЮРе (произвольная программа под музыку, состоящая из элементов программы Большого приза) не оставило равнодушными экспертов, зрителей и соперников нашей спортивной пары. Своей победой на этих престижных соревнованиях Ирина и Дабл Пауэр порадовали не только своего тренера Михаила Хмелева, но и всех ленинградских любителей конного спорта.

Фото из архива КСК «Вента»