Дорогу осилит…  строитель

Во Всеволожском районе начались подготовительные работы для строительства объездной дороги в обход города Мурино. В настоящее время дорожники определяют локацию строительного городка и планируют расположение временных подъездных путей. В пресс-службе комитета по дорожному хозяйству также сообщается, что для строительства придется вырубить лес.

Пока известно, что движение должно начаться от Охты и пойти в сторону поселка Кузьмоловский. К слову, предполагается возведение моста через реку Охту, по которому, собственно, и пройдет граница между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Ранее сообщалось, что масштабное строительство объездной дороги в обход Мурино планируется окончить к 2026 году. Также в открытом доступе есть информация, что общая протяженность новой дороги составит примерно 8 километров. Большая ее честь – около 6 километров – пройдет по территории Ленинградской области, оставшиеся 2 километра – по Санкт-Петербургу. Общая стоимость проекта составит 7,7 миллиарда рублей.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ