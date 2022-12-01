Да будет мост!

В понедельник, 28 ноября, в городе Кудрово открыли новый мост через реку Оккервиль. Таким образом, переправа связала Северное и Южное Кудрово, соединив два центральных проспекта – Строителей и Европейский.

Новая транспортная магистраль представляет собой четырехполосное дорожное полотно, где установлено наружное освещение и светофоры. Также по мосту проходит велодорожка шириной 2,5 метра. Для пешеходов оборудованы 3 – 4-метровые тротуары. Ширина проезжей части заявлена в 14 метров.

Пока новый объект транспортной инфраструктуры одного из самых густонаселенных городов Ленинградской области находится на балансе компании-застройщика. Впоследствии планируется передача моста через реку Оккервиль в муниципальную собственность.

В строительном блоке правительства Ленобласти отметили, что подрядчик добросовестно выполнил свои обязательства перед жителями. Помимо непосредственно монтажа пролёто,в строители занимались укреплением берегов реки Оккервиль и изменением её русла.

«Дорога получилась отличная! Выехать из Кудрово теперь гораздо проще – проверили сами», – сообщил жителям города зампред правительства региона Евгений Барановский.

Движение по мосту уже открыто. Ожидается, что новый мост разгрузит район жилой застройки с населением более 50 тысяч человек.

К слову, в начале ноября издание «Деловой Петербург» сообщало, что Ленинградская область готова перечислить в бюджет Санкт-Петербурга более 265 миллионов рублей на подготовку строительства станции метро «Кудрово». Средства должны быть направлены на выкуп земельных участков, где сейчас находятся частные гаражи. Строения подлежат сносу, а их владельцы получат компенсацию.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ