Эффект замены: бизнес расширяет производство

«Бизнес в разгар санкций может быть выгодным», – убеждена генеральный директор компании по производству рулонных штор «Франс Гардинер» во Всеволожском районе Наталия Армеева.

Безусловно, нынешние условия никак не сравнить со стагнацией российского промышленного производства 90-х, имевшей катастрофические масштабы. Из 87 678 предприятий, действующих в РСФСР к 2000 году, выжить удалось лишь 26 240, то есть всего 27 %. Целый ряд отраслей просто перестал существовать в периоды восстановления политико-экономического потенциала начала века, и особенно во время объявленной новой индустриализации в 2000-х. Правительство России сделало ставку на акцентированную промышленную политику. Да, многие предприниматели сталкиваются с проблемами, и особенно это касается области логистических цепочек. Но тем не менее всё удается выстроить по-новому. С февраля 2022 года нынешнего года российский бизнес показывает талант и способность к выживаемости.

Все дороги вели в Россию

Предприятие в Мурино, которым руководит Наталия Армеева, входит в десятку крупнейших в своём сегменте. Это в своём роде уникальное производство, которое выпускает ежегодно более одного миллиона рулонных и римских штор и жалюзи. Прекрасный пример удачного импортозамещения!

– Всё началось с дистрибуции, – рассказывает Наталия. – Компания из Польши Franc Gardiner занималась регулярными поставками рулонных штор в IKEA и Леруа Мерлен. География экспорта – весь мир. Для развития российского рынка была создана российская компания «Франс Гардине Раша» – дистрибьютор импортной продукции. Со временем появилось желание наладить и развивать собственное производство. Мы много ездили по предприятиям поставщиков, знакомились, обменивались опытом. В 2019 году мы приняли решение запустить отечественное производство, но уже в рамках российской компании. Закупили оборудование, необходимое для начала работ, увеличили арендные площади, наняли производственный персонал.

Как рассказывает генеральный директор, поначалу небольшой коллектив всё делал сам: занимался нарезкой ткани, скручивал рулоны, оформлял отгрузку товара.

– Я в прямом смысле продавала нашу продукцию: ездила по России с каталогами, общалась с торговыми сетями, налаживала контакты, – продолжает руководитель. – Количество сотрудников за это время выросло в несколько раз! Уже в 2020 году была выпущена первая коллекция стандартного ассортимента. А теперь наше предприятие – это уже независимая российская компания, которая выпускает более 2 000 артикулов собственного производства. С уверенностью можем сказать, что наша продукция востребована на отечественном рынке и что нам есть куда расти.

Сейчас на фабрике трудятся 80 человек. Товарооборот компании за три года вырос в четыре раза. Помимо швейных машин и раскроечных столов, мы закупили оборудование для самостоятельного производства компонентов: ТПА, чтобы изготавливать пластиковые крышки для упаковки, а также металлопрокатные станки для изготовления трубок.

«Это позволяет нам не только экономить – к примеру, только на одних крышках расходы сократились на три миллиона рублей за год, – но и существенно снизить себестоимость конечного продукта», – подчёркивает генеральный директор.

«Коньки» для предпринимателей

– Безусловно, времена сложные, – продолжает Армеева, – но оптимизм необходим в любом случае. Рынок – живой организм, он постоянно в движении. Особенно остро мы ощутили это во время пандемии, когда думали, что фабрика может закрыться. Однако поворот был очень неожиданным: всеобщий карантин не только не остановил работу, но и подтолкнул её к росту. Оказалось, что, оставшись на родине, российский покупатель… занялся ремонтом. И стал закупать в разы больше продукции для обустройства дома. Пригодились и рулонные шторы. Объемы выпускаемой продукции стали расти, и в кризис мы продолжали набирать сотрудников и наращивать темпы. Даже несмотря на трудности, мы отработали хорошо. По пятибалльной шкале – на отлично.

Проанализировав ситуацию и оценив рынки сбыта, на предприятии решили: нужно расширяться. Только вот незадача, места для увеличения объёмов нет. К сожалению, промышленный объект ограничен арендуемыми площадями.

– На территории, где мы находимся, нам расширяться некуда, – рассказывает Наталия Армеева. – И это большая проблема. На данный момент мы видим очень серьезные перспективы развития и считаем, что предприятие задействовано только на 30 % от потенциала. Уже сегодня мы готовы значительно расширить линейку выпускаемых продуктов, однако для того, чтобы работать на полную мощность, нам требуются дополнительные площади. Рынок сбыта большой. Спрос значительно больше предложения российских производителей. Например, крупные производители комплектующих для рулонных штор появились на российском рынке всего около трех лет назад. Их так мало, что они не могут полностью удовлетворить спрос. Отечественное производство может быть очень перспективным!

…За короткое время фабрике удалось сократить долю импорта в составе производимой продукции с 80 до 40 процентов. Однако основной компонент – ткань с акриловым покрытием – в России не выпускается. Это неизбежно заставляет компанию импортировать продукцию из Китая, Польши, Германии.

– Нам очень повезло, что ткани для производства штор не попали в санкционный список, – радуется генеральный директор. – Кроме того, наши иностранные партнеры хотят работать с Россией и не блокируют поставки. Они признаются, что готовы сотрудничать и дальше, потому что считают, что нельзя смешивать политику с экономикой. Другое дело, что нынешний обменный курс иностранной валюты держит нас в тонусе. Нестабильность рубля к доллару и евро сказывается на деловой активности, а завозимая в Россию импортная продукция становится менее конкурентоспособной при скачках курса. Поэтому наша основная задача – инвестировать в отечественное производство.

Кадры решают всё

– Один станок режет ткань, другой – формирует из стальной ленты трубку, – показывая производственный процесс, продолжает экскурсию генеральный директор. – Именно так и выпускаем наши рулонные шторы, которые вы можете купить в магазинах. В нашей команде работают высококвалифицированные специалисты. Мы стараемся производить продукцию высокого качества, соответствующую международным стандартам. На фабрике были внедрены стандарты бережливого производства, проводятся регулярные аудиторские проверки. Мы получили сертификаты по менеджменту качества ISO 9001:2015 и экологии – ISO 14001:2015. Низкая цена при высоком качестве неизбежно увеличивают спрос и делает предприятие более перспективным, поскольку товары становятся более доступными. Сейчас мы поставляем наши шторы по всей России, от Калининграда до Камчатки. Наши клиенты – торговые сети формата DIY, интерьерные салоны, дизайнеры, частные клиенты.

На фабрике стремятся к выполнению полного производственного цикла в рамках одного предприятия. Локализация позволяет усилить контроль качества сырья и компонентов и, как следствие, повысить качество готового изделия. Кроме того, снижение количества перевозок (поставок компонентов от производителя к нам и от фабрики к конечному покупателю) дает возможность уменьшить выбросы СО 2 , что так актуально в сегодняшних реалиях.

По словам Наталии Армеевой, предприниматели не должны иметь страха: невозможно чего-то бояться и при этом идти вперед, нужно правильно оценить ситуацию и, конечно, очень важно иметь ответственную, дружную команду, которая не боится трудностей.

– Главная ценность любой компании – это её сотрудники, – считает Наталия. – От их профессионализма и слаженной работы зависит успех. Если ты упускаешь хорошего специалиста – это большая проблема. Мы дорожим каждым своим сотрудником. Все мы – команда, которая постоянно работает на опережение. Сейчас это важно, как никогда.

Сегодня предприятие вышло на тот уровень, что уже нуждается в собственном производственном здании и новых мощностях.

«Это поможет нам расти и развиваться дальше, модернизировать предприятие, расширять ассортимент, увеличивать количество рабочих мест и, возможно, даже стать градообразующим предприятием! Для этого постоянно требуется пополнение оборотных средств. Поэтому руководство компании подало заявку на получение льготных кредитов с низкой процентной ставкой с государственной поддержкой. Кроме того, мы планируем принять участие в конкурсе «Лучший предприниматель Всеволожского района».

С момента основания мы прошли путь от небольшой организации до компании полного цикла производства. Выстроили своё предприятие, можно сказать, с нуля. На этом останавливаться не станем. Будем двигаться дальше», – подытожила генеральный директор.

Ирэн ОВСЕПЯН

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