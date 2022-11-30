Победа сборной «Паралимпик-Ладога»

С 9 по 13 ноября в Сочи проходили финальные игры Всероссийского турнира «Футбол на электроколясках» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он состоялся в рамках Всероссийского фестиваля «Стальная воля» «Кубка Российского футбольного союза». За победу здесь боролись команды из Москвы, Омска, Нижнего Тагила, Липецка, Ростова-на-Дону, Казани, Сочи и сборная команда Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Паралимпик-Ладога», в её составе которой три футболиста из Всеволожского района.

Наши ворота защищал Артем Тищенко из Всеволожска, в нападении играл Юрий Мелько из деревни Хапо-Ое, а в защите Евгений Вергун из Сертолово. Главными соперниками команды «Паралимпик-Ладога» в финальных играх стали «Red Star» из Омска и московская команда «Scorpions». В упорной борьбе наши спортсмены-паралимпийцы переиграли основных претендентов на кубок, и в решающем матче с футболистами из Омска вырвали победу со счетом 1:0. Гол в ворота сибиряков забил Евгений Вергун.

Ленинградская земля радушно встретила победителей, а сама команда, воодушевившись победой, с еще большим усердием и самоотдачей приступила к тренировкам. Накануне Дня инвалидов журналист «Всеволожских вестей» встретился с вратарем команды «Паралимпик-Ладога» Артемом Тищенко. Он рассказал:

– Я родился 8 декабря 1995 года. Из-за травмы позвоночника не имел возможности ходить с самого раннего детства. Но учился в обычной школе, правда, на домашнем обучении. Увлекался WEB-дизайном, посещал исторический кружок. В общем, развивал себя и развлекал как мог, но живого общения со сверстниками не хватало. После окончания школы поступил в колледж «Синергия» (г. Москва). Но серьезным образом моя жизнь изменилась в 2019 году, когда на одном из футбольных матчей я познакомился с общественным деятелем, президентом «ФСК «Паралимпик», руководителем команды Разилей Ермаковой. Она пригласила меня в команду, где я обрел друзей, единомышленников и включился в активную социальную жизнь. И как результат – громкая победа, которой гордится всё наше сообщество. У меня словно открылось «второе дыхание», а команда полна надежд и планов и готова к новым победам.

Созданный Разилей Ермаковой спортивный клуб «Паралимпик» стал первым в Санкт-Петербурге и во всей России и уже много сделал для развития футбола и флорбола на электроколясках. Разиля Рифовна является президентом СПБ РОО «ФСК «Паралимпик» и тренером по футболу. Она руководит всем проектом и организует тренировочный процесс в спортивном зале и удаленную работу с сотрудниками клуба. В том числе онлайн ведет работу в социальных сетях и с сотрудниками, у которых имеется инвалидность. Разиля Ермакова проводит также обучение специалистов АФК и студентов в области теории и методики игры в футбол.

Александр СОРОКИН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО