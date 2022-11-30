Выживем и прорвеёмся!

Во Всеволожске прошёл Совет по улучшению инвестиционного климата. В рамках дискуссии представители областного правительства, местной администрации и бизнеса пришли к выводу, что на санкциях мир клином не сошёлся. Было озвучено, что экономические показатели, впервые за долгое время, выглядят оптимистичными, несмотря на самый пессимистичный сценарий.

В диалоге рождается истина

– Конечно, мы понимаем, что до делового сословия нужно донести последние нововведения, – заметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Бизнесу нелегко, и ему нужна поддержка. К сожалению, многие не знают, какие механизмы выхода из сложной ситуации существуют. Сегодняшняя «живая» встреча как раз поможет расставить все точки над «i». Спикеры расскажут, как выйти из трудного положения с господдержкой. Мы готовы выслушать предпринимателей. Именно в таких диалогах рождается истина. А сейчас о нововведениях расскажет заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ялов.

– Да, сегодня очень бы хотелось услышать глас бизнеса, – поддержал Андрея Александровича Дмитрий Анатольевич. – Одновременно обещаю не превращать беседу в монолог! Последние события, само собой разумеется, не могли не сказаться на предприятиях региона. С начала Специальной военной операции все экономические блоки работали над мерами поддержки. Их очень много. Несколько десятков. Но я остановлюсь на самых востребованных. Картина помощи экономике следующая: предприниматели могут получить льготные займы под низкие проценты. На эти цели добавили еще 100 миллионов рублей. Бизнесмены – дерзайте – игра стоит свеч! Хочу отметить, что в рамках Петербургского международного экономического форума была разработана федеральная программа по промышленной ипотеке. Механизмы по ней еще оттачиваются.

Как рассказал Дмитрий Ялов, представители бизнеса, конечно, сталкиваются с проблемами. Особенно это касается вопросов в области логистических цепочек, транспорта, но тем не менее всё удается настроить и выстроить по-новому! Предприниматели показывают сейчас такой талант и способность к выживаемости.

– Радует, что сверхнегативных последствий, о которых говорили ранее, удалось избежать, – поделился своими наблюдениями заместитель председателя областного правительства. – К счастью, падение ВВП и индекса промышленного роста не такое страшное, как прогнозировали. Устойчивость демонстрирует и «кровеносная система» экономики – финансовый сектор. Но надо быть реалистами и признать, что нынешний курс рубля не совсем выгоден местным производителям. Из-за этого отечественная продукция становится неконкурентоспособной. Слабая национальная валюта производителям только на пользу.

Кадры решают что?

Безусловно, на экономику влияет сокращение массового жилищного строительства и снижение показателей по выпуску автокомпонентов.

– Ситуация вокруг одного из ведущих предприятий Всеволожского района, завода «Нокиан Тайерс», стала проясняться, – проинформировал Дмитрий Ялов. – Финская компания договорилась с «Татнефтью» о покупке её шинного бизнеса в России. Это касается и Всеволожска. Надеюсь, что инвестору удастся справиться с поставленной задачей.

– Удивительно, но в Ленинградской области есть предприниматели, которые не знают о мерах поддержки, – сокрушался генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей 47-го региона Александр Габитов. – Как так можно? Что касается проблем, сегодня все предприятия региона вам скажут, что остро стоит кадровый вопрос. Так выходит, что после окончания техникумов и колледжей наши ребята предпочитают работать в Санкт-Петербурге. Вот такая маятниковая миграция. Интересно, можно ли обязать выпускников оставаться в регионе, где они учатся? Так было бы правильнее.

Заместитель руководителя УФНС по Ленинградской области Светлана Кашкина рассказала, что с 1 января следующего года будет упрощена система оплаты налогов и задолженностей. Но бизнесменов интересует совсем другой вопрос.

– Когда областное УФНС переедет из Выборга во Всеволожск? – спрашивали предприниматели. – Наш город удобнее и территориально добираться сюда со всех районов куда легче. Не секрет, что сегодня для регистрации индивидуальных предпринимателей вся необходимая документация направляется в Выборг, или туда нужно ехать самому, что заметно осложняет процедуру.

– Для строительства необходимо федеральное финансирование, – отметил Андрей Низовский. – Пару лет назад мы выделили участок.

Затем слово дали предпринимателям.

«Нам одобрили микрокредит в банке, сначала обрадовался, сейчас не знаю, плакать или смеяться. Банк поверх суммы основного займа накинул два миллиона рублей в виде разных дополнительных услуг. Это же абсурд», – рассказывает предприниматель Сергей Саморуков. Он со своим другом Никитой Стариковым производит продукты и вездеходы, которые в воде не тонут и в огне не горят и легко преодолевают топкие болота. Они испытали новую универсальную машину на местном полигоне в самых жестких условиях, в ленинградских лесах. Так обычно проверяют ходовые качества военной техники.

Не кредит, а петля

С бизнесменом согласились и другие предприниматели, которые тоже столкнулись с похожей проблемой. Представители власти пообещали разобраться с несправедливостью.

– Нам деньги нужны на развитие производства, – говорят представители одного из ведущих предприятий района. – Всего два миллиона рублей. Предприятие производит уникальную продукцию, в том числе и для оборонного комплекса. Но путь к микрозаймам нам закрыт. Нет залога. Земельный участок, на котором предприятие находится, – в аренде, а изношенное оборудование – не в счет.

– Ваше предприятие просто замечательное, – отреагировал Дмитрий Ялов. – Но без залога займа не получить. Таковы условия кредитования. И тут они оправданные. В противном случае в очередь за дешевыми деньгами встанут «новаторы с темным прошлым», которые захотят сорвать куш и «распилить» деньги.

– А наше предприятие вообще сидит сейчас без света, – возмутились с завода «Роскомполимер». – Верните, пожалуйста, электричество. У нас гособоронзаказ стоит…

Встреча показала, что власть не ставит предпринимателям палки в колеса, а наоборот, готова работать с каждым бизнесменом индивидуально. При этом надо отметить, что такова природа капитала – он стремится туда, где выше прибыль. Экономика первична.

– Любое начинание немыслимо без риска и проблем, – говорили в унисон предприниматели. – Если волков бояться, так что ж теперь, в лес не ходить? Нельзя забывать, что бизнес – всегда игра на грани фола. Кто не рискует – тот не пьет шампанского! Сколько кризисов было за последние двадцать лет? Дефолты, мировой финансовый коллапс… За все это время наши предприятия преодолевали препятствия и двигались дальше. Сегодня нас пытаются изолировать. Это дико. Но выживем и прорвемся и в этот раз.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы ВМР