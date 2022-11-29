Чтобы город стал чище

В городе Сертолово каждое последнее воскресенье месяца проходит мероприятие по раздельному сбору вторсырья. Принять участие в нём может каждый желающий горожанин.

Так, 27 ноября состоялась очередная экологическая акция по раздельному сбору отходов, организованная экологическим движением «Чистый Сертолово» при поддержке совета депутатов и администрации муниципального образования. Местом проведения акции стала территория у входа в зону отдыха «Сертоловский водоём» со стороны улицы Парковый проезд. Несмотря на холодную погоду, собралось много горожан, пожелавших внести вклад в сохранение природы. Принесённые отходы разделялись на месте по соответствующим фракциям: пластик, бумага, стекло, металл и другие.

Имеющие опыт в этом вопросе горожане, не один раз участвовавшие в акции, охотно разъясняли тонкости сбора и сортировки новичкам, в первый раз пришедшим помочь своему городу стать чище и уютнее.

Ян КАТИН

Фото с сайта экологического движения «Чистый Сертолово»