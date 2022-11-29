Триумф КБИ «Сатори»

В подмосковном Подольске 26 ноября проходило первенство России по кобудо, в котором приняли участие более 700 спортсменов из 25 регионов РФ. (Кобудо – собирательный термин для обозначения японских традиционных техник использования доспехов, клинков, огнестрельного оружия, а также техник, связанных с боем и верховой ездой).

Ленинградскую область на этих соревнованиях представляли воспитанники Клуба боевых искусств «Сатори» из Всеволожска. По результатам турнирных боев в различных дисциплинах наши ребята завоевали 4 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. На верхнюю ступень пьедестала поднялись Артем Михайлов, Дарья Канарейкина, Ростислав Байлин. Михаил Мельников, Матвей Семенов, Арсений Бичевой, Потап Панкратов, Максим Березин и Вячеслав Павлов заняли вторые места. «Бронзы» удостоились Глеб Ольховик, Ярослав Богословский.

Церен Саганджи-Горяев стал обладателем золотой медали среди юношей 16 – 20 лет в дисциплине тайхо-дзюцу (вид соревнований, раскрывающий особенности приемов самообороны, которые позволяют, в зависимости от ситуации, обезоружить или освободиться от захвата, перехватить инициативу, обездвижить или конвоировать условного противника, при этом не забывая о собственной безопасности. По своей сути, данный соревновательный формат можно описать как показательный бой двоих участников с оружием и без оружия, где ценится скорость, точность выполнения приемов и отсутствие нарушений формулы соревнований, и занял третье место в состязаниях по основной программе.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района