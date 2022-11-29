Спортивный праздник для лиц с ограниченными возможностями здоровья

XX Областной спортивный фестиваль для лиц с ОВЗ прошёл 23 ноября в Волосово на базе городского досугового центра «Родничок».

Фестиваль, посвященный Дню инвалидов, организовал комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области. В нём участвовало около 100 спортсменов из Всеволожского, Волосовского, Гатчинского, Киришского, Кингисеппского и Тосненского районов, а также из города Сосновый Бор. Соревнования проходили в семи спортивных дисциплинах. Команду нашего района представляли воспитанники Всеволожской коррекционной школы. По результатам состязаний Артем Вавилов занял первые места в челночном беге и прыжках в длину. Илья Шевнин завоевал три медали, он оказался сильнейшим в жиме штанги из положения лежа и взял «серебро» в прыжках в длину и в дисциплине «бросок в кольцо». Анжелика Кузьмина стала третьей в челночном беге. Призеров наградили медалями, грамотами и ценными подарками.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района