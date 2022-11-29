 Сертоловские мамы посетили театр «Мюзик Холл»

25 ноября, накануне Дня матери, совет депутатов и администрация города Сертолово, в качестве подарка к празднику, организовали для сертоловских мам посещение Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл».

В театр на музыкальную постановку «Винил» отправились 150 сертоловчанок – представителей общественных организаций, предприятий, медицинских и образовательных учреждений муниципального образования Сертолово.

Великолепные, замечательные профессиональные артисты театра представили музыкальную постановку, повествующую о жизненных перипетиях молодёжи 50-х годов прошлого века, столкновении юношеского максимализма с консервативной системой и, конечно, любви, которая всегда побеждает зло.

Участники поездки с большим интересом посмотрели постановку и поблагодарили организаторов за великолепный подарок к одному из любимых праздников.

Ян КАТИН

Фото Марины МАТУСЕВИЧ

Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл»