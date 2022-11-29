Добрый сказочник в гостях у всеволожских детей

Современные писатели – частые гости Всеволожской городской детской библиотеки. Здесь уже побывали Борис Алмазов, Наталья Пушкарева, Анна Игнатова, Катя Матюшкина, Андрей Хазунов, Николай Прокудин и другие.

И вот в гости к маленьким читателям библиотеки приехал интересный человек – детский писатель Сергей Булыгинский.

По образованию он – геолог-геофизик, проехавший нашу необъятную страну вдоль и поперёк: от карельских озёр до магаданских сопок, от казахских степей до таймырской тундры… И никогда Сергей даже помыслить не мог о том, что станет писателем, тем более – писателем детским.

Путь в большую литературу начался с того, что однажды четырёхлетний сын Булыгинского попросил отца рассказать сказку на ночь. К собственному удивлению Сергея, сказка получилась оригинальной. А потом пошло-поехало. Так появилась первая книжка – «Сказки Бабы Яги». И в результате он стал автором детских сказок, рассказов и стихов. И изданных книг у него сейчас – шестнадцать! Теперь он даже представить не может, как бы сложилась его судьба, если бы не поменял профессию геофизика на писательский труд.

Как оказалось, Сергей обладает чувством юмора, а дети это очень любят. По всеобщему впечатлению, его сказки светлые, добрые и умные. Это как раз то, что привлекает к его творчеству заботливых родителей.

На встречу с писателем пришло много детей и их родителей. После встречи многие приобрели книги писателя и выстроились в очередь за автографами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Всеволожской детской библиотеки