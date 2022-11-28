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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском ЦКД поздравили мам и бабушек концертной программой «Мама – сердце без границ»

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 Творческие коллективы со всего Всеволожского района подарили собравшимся настоящий праздник. Зрители тепло принимали юных артистов.

– С рождения, с колыбели мама самый родной человек на земле, – отметила заместитель председателя совета депутатов города Всеволожска Лидия Чипизубова. – В этом зале собрались те, кто дарит тепло, любовь, заботу. Неважно, сколько нам лет, маленькие мы или взрослые, главное, чтобы мама всегда была рядом. С ней мы верим в успех, в будущее. Пусть в домах царят мир и благополучие. Позитивного настроения!

Ирэн ОВСЕПЯН

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