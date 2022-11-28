«Родник» приехал в Мультицентр

Очередная встреча участников литературно-музыкального салона «Родник» с молодёжью состоялась 26 ноября в Мультицентре трудовой и социальной интеграции Ленинградской области.

Традиция творческих встреч существует давно. Выступают «родниковцы» в детских садиках, школах, социальных учреждениях района. Руководит творческим объединением заслуженный работникий культуры РФ Людмила Беганская. В этот день в гости к обучающимся Мультицентра приехали поэты Людмила Павлова из посёлка им. Морозова, Ольга и Виктор Каштановы, Ольга Матвеева, а также авторы-исполнители Владимир Шемшученко и Сергей Трифонов из Всеволожска. Более двух часов в зале звучали стихи о Всеволожске, о России, о неповторимой природе Всеволожского района, а также авторские и русские народные песни.

Владимир КАМЫШЕВ

Фото ДШИ им. М.И. Глинки