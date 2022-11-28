Первый звонок в ДШИ им. М.И. Глинки

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки 25 ноября произошло знаменательное событие: для только что переступивших порог этого учебного заведения было проведено «Посвящение в первоклассники и Глинковцы».

И хотя многие из «первоклашек» уже играют на музыкальных инструментах, поют в хоре, выступают на концертах, рисуют картины, сами организовывают выставки – всё равно никто из «новичков» не скрывал волнения. Им ещё предстоит многое пройти в стенах школы, чтобы стать настоящими музыкантами и художниками, найти свой единственно верный путь в жизни, на котором понадобятся трудолюбие, терпение, усидчивость, стремление к совершенству и многое-многое другое.

Открыл праздник народный самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль «Элегия» музыкальным номером Г. Сарочан «Спасибо, музыка, тебе», после чего «первоклассники» дали торжественную клятву.

После нескольких музыкальных номеров директор школы, заслуженный работник культуры РФ Людмила Беганская, торжественно вручила «новичкам» билеты обучающихся и эмблемы школы, и они шагнули в волшебный мир искусства.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото ДШИ им. М.И. Глинки