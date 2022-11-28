Во Всеволожском районе отметили День матери

Праздник по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября вот уже почти четверть века. Замечательную программу подготовили в этот день в КДЦ «Южный», где состоялось районное мероприятие «Свет материнской любви».

В фойе играла музыка. Особое настроение создавал духовой оркестр под руководством Константина Кляцко. В исполнении солиста Дмитрия Кондратьева и любимого народного самодеятельного коллектива ветеранов «Радоница» и вокального коллектива «Эдельвейс» звучали знакомые мелодии и песни. На втором этаже развернулась выставка рисунков учащихся ДШИ им. М.И. Глинки «Свет материнской любви». В это время под руководством Вероники Тарбаевой шла интерактивная программа «Всевхоровод».

В полдень все дружно переместились в зал КДЦ, где звучали поздравления в честь мам и был подготовлен праздничный концерт.

– Поздравляю самых ласковых, добрых, красивых и умных мам! – от имени совета депутатов Всеволожского района сказал заместитель главы муниципального образования Эдуард Чирко. – Пусть ваши близкие всегда радуют. Берегите себя! Мама – это главный человек в жизни каждого. Сколько бы нам ни было лет, мы всегда остаемся детьми для своих мам. Это человек, который в любой ситуации обогреет своим теплом, лаской и заботой, который пожалеет, защитит и сохранит от всех бед.

«С Днём матери!» – обратилась к собравшимся председатель Женсовета Всеволожского района Марианна Шевченко. Женсовет ведет активную деятельность, оказывает помощь мобилизованным и их семьям. На протяжении всей мобилизации ежедневно в нашем Культурно-досуговом центре «Южный» работал пункт мобилизации, и Женсовет с 10 утра был на боевом посту. Они собирали помощь, провожали мужчин, оказывают психологическую помощь их семьям и по сей день взаимодействуют с администрацией и общественными организациями.

– Подруги, женщины, матери, с праздником! – продолжила Марианна Борисовна. – Нынешний день еще один повод сказать самые теплые слова нашим мамам и бабушкам, позвонить им и провести этот день в тесном семейном кругу. Хочется отдельно отметить тех женщин, мужья которых сейчас защищают честь России и нашего флага на Донбассе. Сегодня мы впервые демонстрируем клип, в котором главные действующие лица – жены наших защитников. Мы благодарим каждую из них за их стойкость, выдержку и говорим спасибо им за активную работу в нашем Женсовете, направленную на поддержку и помощь ребятам, участвующим в СВО.

Руководитель Женсовета Всеволожского района выразила слова благодарности композитору и автору-исполнителю Марии Богомоловой за песню «Вернитесь, ребята». Известная исполнительница и автор хитов Любови Успенской и Дениса Клявера сразу откликнулась и написала песню адресно и от души. В её производстве принимали участие представительницы Женсовета и неравнодушные к судьбе своей страны женщины.

В момент, когда прозвучали первые слова песни, зал встал. Некоторые не могли сдержать слез.

…Районное праздничное мероприятие продолжилось. Под бурные аплодисменты и крики «Браво» коллективы сменяли друг друга на сцене.

— Это относительно новый праздник, – говорит художественный руководитель КДЦ «Южный» Сергей Бражник. – Великий русский писатель Федор Достоевский утверждал, что красота спасёт мир. Но я слегка переиначу классика, для этого сегодня есть повод. Скажу так: «Мама спасет мир». В такой замечательный день хочется пожелать всем счастья, добра, любви и, главное, гармонии. Пусть мамам всегда хватает времени не только на детей, но и на себя.

Церемония награждения сопровождалась концертом, в котором приняли участие ведущие коллективы района.

– У меня неполная семья и меня растили мама и бабушка, – говорит участница праздника Марина. – Всё, что у меня есть, – заложено ими! Я безумно благодарна им за то, что они дали мне то количество любви, которое позволило мне чувствовать себя полноценной и не приобрести кучу комплексов. Они всегда позволяли мне делать собственный выбор – в профессиональной деятельности, в спортивной, в личной жизни. Мне скоро будет 47 лет, но в любой ситуации мама при необходимости всегда поддержит, даст мудрый совет. Хочу поздравить свою маму, сказать, что я её очень люблю. Я прекрасно осознаю, насколько вклад мамы в мою жизнь привёл к тем успехам, которыми я сейчас горжусь. С праздником, родная.

Отметим, что в этом году по решению президента Владимира Путина было возрождено почетное звание «Мать-героиня». Его присваивают женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА