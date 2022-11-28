О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе отметили День матери

0 Комментариев

 Праздник по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября вот уже почти четверть века.  Замечательную программу подготовили в этот день в КДЦ «Южный», где состоялось районное мероприятие «Свет материнской любви».

В фойе играла музыка. Особое настроение создавал духовой оркестр под руководством Константина Кляцко. В исполнении солиста Дмитрия Кондратьева и любимого народного самодеятельного коллектива ветеранов «Радоница» и вокального коллектива «Эдельвейс» звучали знакомые мелодии и песни.  На втором этаже развернулась выставка рисунков учащихся ДШИ им. М.И. Глинки «Свет материнской любви».  В это время под руководством Вероники Тарбаевой шла интерактивная программа «Всевхоровод».

В полдень все дружно переместились в зал КДЦ, где звучали поздравления в честь мам и был подготовлен праздничный концерт.

– Поздравляю самых ласковых, добрых, красивых и умных мам! – от имени совета депутатов Всеволожского района сказал заместитель главы муниципального образования Эдуард Чирко. – Пусть ваши близкие всегда радуют. Берегите себя! Мама – это главный человек в жизни каждого. Сколько бы нам ни было лет, мы всегда остаемся детьми для своих мам. Это человек, который в любой ситуации обогреет своим теплом, лаской и заботой, который пожалеет, защитит и сохранит от всех бед.

«С Днём матери!» – обратилась к собравшимся председатель Женсовета Всеволожского района Марианна Шевченко. Женсовет ведет активную деятельность, оказывает помощь мобилизованным и их семьям.  На протяжении всей мобилизации ежедневно в нашем Культурно-досуговом центре «Южный» работал пункт мобилизации, и Женсовет с 10 утра был на боевом посту. Они собирали помощь, провожали мужчин, оказывают психологическую помощь их семьям и по сей день взаимодействуют с администрацией и общественными организациями.

– Подруги, женщины, матери, с праздником!   – продолжила Марианна Борисовна. – Нынешний день еще один повод сказать самые теплые слова нашим мамам и бабушкам, позвонить им и провести этот день в тесном семейном кругу. Хочется отдельно отметить тех женщин, мужья которых сейчас защищают честь России и нашего флага на Донбассе. Сегодня мы впервые демонстрируем клип, в котором главные действующие лица – жены наших защитников. Мы благодарим каждую из них за их стойкость, выдержку и говорим спасибо им за активную работу в нашем Женсовете, направленную на поддержку и помощь ребятам, участвующим в СВО.

Руководитель Женсовета Всеволожского района выразила слова благодарности композитору и автору-исполнителю Марии Богомоловой за песню «Вернитесь, ребята». Известная исполнительница и автор хитов Любови Успенской и Дениса Клявера сразу откликнулась и написала песню адресно и от души. В её производстве принимали участие представительницы Женсовета и неравнодушные к судьбе своей страны женщины.

В момент, когда прозвучали первые слова песни, зал встал. Некоторые не могли сдержать слез.

…Районное праздничное мероприятие продолжилось.  Под бурные аплодисменты и крики «Браво» коллективы сменяли друг друга на сцене.

— Это относительно новый праздник, – говорит художественный руководитель КДЦ «Южный» Сергей Бражник. – Великий русский писатель Федор Достоевский утверждал, что красота спасёт мир. Но я слегка переиначу классика, для этого сегодня есть повод. Скажу так: «Мама спасет мир». В такой замечательный день хочется пожелать всем счастья, добра, любви и, главное, гармонии. Пусть мамам всегда хватает времени не только на детей, но и на себя.

Церемония награждения сопровождалась концертом, в котором приняли участие ведущие коллективы района.

– У меня неполная семья и меня растили мама и бабушка, – говорит участница праздника  Марина. – Всё, что у меня есть, – заложено ими! Я безумно благодарна им за то, что они дали мне то количество любви, которое позволило мне чувствовать себя полноценной и не приобрести кучу комплексов. Они всегда позволяли мне делать собственный выбор – в профессиональной деятельности, в спортивной, в личной жизни. Мне скоро будет 47 лет, но в любой ситуации мама при необходимости всегда поддержит, даст мудрый совет. Хочу поздравить свою маму, сказать, что я её очень люблю. Я прекрасно осознаю, насколько вклад мамы в мою жизнь привёл к тем успехам, которыми я сейчас горжусь. С праздником, родная.

Отметим, что в этом году по решению президента Владимира Путина было возрождено почетное звание «Мать-героиня». Его присваивают женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «А живу я, огромную цену за жизнь заплатив…»
  2. «О том, чего не купишь ни за какие деньги»
  3. «Мультимама» Ирина Дрозденко
  4. «Я – учитель, и этим горжусь»…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code